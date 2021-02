Das war ein bitterer Start ins anstrengende Doppel-Wochenende: Die Kurpfalz-Bären haben in der Handball-Bundesliga der Frauen eine Überraschung gegen die SG BBM Bietigheim deutlich verpasst. Das Schlusslicht aus Ketsch unterlag am Freitagabend auswärts mit 22:43 (7:24) und geriet dabei schon früh auf die Verliererstraße. Schon der Hinweg verlief aus Sicht des Ketscher Lagers nicht nach Plan: Der Reisetross fuhr von Stau zu Stau, kam aber dennoch pünktlich an der Sporthalle am Viadukt an.

AdUnit urban-intext1

Aufgeweckt startete das Team von Trainer Adrian Fuladdjusch, der im Vorfeld gesagt hatte, er sei Trainer geworden, um Spiele gegen Weltmeisterinnen, Olympiasiegerinnen und Nationalspielerinnen zu genießen, aber dennoch nicht. Seine Freude dürfte bereits nach sechs Minuten verflogen gewesen sein. Zwar versuchten die Bären, in der ersten Abwehraktion mit einer frechen und engen Deckung zu überraschen, die Gastgeberinnen ließen sich davon aber nicht beeindrucken und stellten früh auf 5:1.

Genau so hatte es Fuladdjusch eigentlich auch erwartet. Er rechnete damit, dass die SG mit Vollgas loslegen würde. Bremsen konnte er den Schwung der Gastgeberinnen aber nicht. Der Coach erhoffte sich eine Besserung durch eine Auszeit, diese kehrte aber nie ein. Bietigheim erzielte pro Minute ein Tor und führte nach 15 Minuten mit 15:3. Das Duell war zu diesem frühen Zeitpunkt längst entschieden.

Torfrauen haben das Nachsehen

Die Bären wechselten fleißig durch, bekamen aber nie einen Fuß auf den Boden. Die SG ließ dagegen kaum nach. Ab und an konnten sich die Ketscher Schlussfrauen Johanna Wiethoff und Leonie Moormann auszeichnen, doch meistens hatten sie das Nachsehen. Auch sie konnten es nicht verhindern, dass Bietigheim den Nordbadenerinnen früh den Stecker ziehen konnte.

AdUnit urban-intext2

Nach Wiederbeginn änderte sich am Spielverlauf wenig. Die Bären konnten sich bei Torfrau Wiethoff bedanken, dass sie nicht noch höher in Rückstand gerieten. Die Vorderleute hatten im Verbund mit Auflösungserscheinungen zu kämpfen. Der Meisterschaftskandidat nutzte die Freiräume glänzend aus und baute den Vorsprung beinahe ungehindert immer weiter aus. Nach 41 Minuten stand es bereits 30:9.

Was man den Bären aber zugutehalten muss: Sie gaben nie auf, meckerten sich nie gegenseitig an und nutzten die wenigen Gelegenheiten, die der Favorit ihnen ermöglichte, aus. Auch deswegen wuchs der Rückstand bis zur Schlusssirene nicht mehr dramatisch an.

AdUnit urban-intext3

Die Aufgaben aus Bären-Sicht werden nicht einfacher. Ketsch spielt am Sonntag bei der TuS Metzingen (Spielbeginn: 17 Uhr) und am Mittwoch daheim gegen Borussia Dortmund (19.30 Uhr). Zu verlieren hat der designierte Absteiger in diesen Partien nichts, im Gegenteil: Für die Bären geht es darum, die Partien zu genießen und Erfahrungen zu sammeln. Auch in den anstehenden Begegnungen fehlen Elena Fabritz, Sina Michels und Katja Hinzmann.

AdUnit urban-intext4

Bären: Wiethoff, Moormann (1); Feiniler (3), Haupt (2), Brand (1), Sommerrock, Fackel (1), Marmodee (2), Möllmann, Engelhardt (5), Eckhardt (3), Winnewisser (3/2), Herrmann (1).