Schon wieder in der Nachspielzeit

Erneut musste der FV Brühl in der Fußball-Landesliga durch einen Treffer in der Nachspielzeit eine Heimniederlage hinnehmen. Ein Foulelfmeter in der 94. Minute besiegelte die 1:2-Niederlage der Elf von Trainer Volker Zimmermann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Brühl gestaltete die erste Spielhälfte relativ ausgeglichen, FVB- Stürmer David Etzold bot sich die erste Gelegenheit, sein Schuss aus spitzem Winkel wurde vom Bammentaler Schlussmann Benjamin Wunder ins Toraus abgewehrt (6.). Auf der Gegenseite versuchte es Tim Dosch aus der Distanz, Sinan Bal machte sich lang und klärte ebenfalls auf Kosten einer Ecke (11.). Nur zwei Minute später bereinigte Aron Späth eine brenzlige Situation im Brühler Strafraum, er spitzelte Stefan Wurm den Ball vom Fuß (13.).

Die Brühler Führung gelang Leon Wihler. Nach Vorarbeit von Roman Gabauer traf er mit einem platzierten Schuss zum 1:0 (29.). Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Nach einem Freistoß kurz vor das Brühler Tor war Jan Reberger zur Stelle und köpfte den 1:1-Ausgleich (31.).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Tim Dosch hatte noch die Halbzeitführung der Gäste auf dem Fuß, die Latte verhinderte einen weiteren Treffer (45.). Nach Wiederanpfiff nahm Bammental das Spiel vollends in die Hand, drängte den FVB in die eigene Hälfte, allerdings ohne sich zunächst klare Chancen herauszuspielen.

Druck nicht standgehalten

Erst in der 70. Minute musste Mike Kappes gegen Nikolai Graumann beherzt eingreifen, um einen Gegentreffer zu verhindern. Die Gastgeber kamen lediglich durch ein paar Konter vor das gegnerische Tor, die beste Gelegenheit bot sich dabei Salih Özdemir, sein Schuss wurde zur Ecke abgewehrt (79.). Brühl hielt dem Druck wieder einmal nicht bis zum Schlusspfiff stand, Graumann verwandelte in der vierten Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zum 2:1-Siegtreffer für die Gäste, der Schiedsrichter Pfiff die Begegnung nach dem Treffer gar nicht mehr an.

„Unterm Strich war Bammental natürlich besser, wir haben recht gut verteidigt, aber nach vorne ging viel zu wenig“, erkannte FVB-Coach Volker Zimmermann die Leistung der Gäste an, ärgerte sich aber, erneut in der Nachspielzeit einen Punkt aus der Hand gegeben zu haben.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

FVB: Bal - J. Heuberger, Kappes, Etzold, Gabauer, Späth (88. Vogt), Camara, Wihler, Weiß (67. Szarka), Özdemir, Morscheid (80. Aktas)- vm