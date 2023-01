Schülerelite in Reilingen

Für die jüngsten Schüler des Nordbadischen Ringer-Verbandes (NBRV) wird erst an diesem Sonntag, 29. Januar, mit dem Endrundenturnier das alte Sportjahr beendet. Die jeweils zwei besten Ringer der drei Wettkampfgruppen treten ab 10.30 Uhr in den Reilinger Fritz-Mannherz-Hallen gegeneinander an, um ihren Meister zu ermitteln. Startberechtigt zu den finalen Kämpfen sind der Nachwuchs des KSC Olympia Graben-Neudorf, des SV Germania 04 Weingarten, der KG Ladenburg/Rohrbach, der RKG Reilingen/Hockenheim, der SVG Nieder-Liebersbach sowie des KSV Ketsch.

Bereits an diesem Samstag, 28. Januar, finden die vom ASV Urloffen ausgetragenen Junioren-Meisterschaften in Appenweier-Urloffen statt. pw