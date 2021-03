Auch im Bereich des Schießsports fielen Lehrgangs- und Schulungsmaßnahmen der herkömmlichen Durchführungsart, Liga- und Rundenwettkampfturniere sowie Vereins-, Landes- und deutsche Meisterschaften aus. Dies bewog den Vorstand des Badischen Sportschützenverbandes (BSV) neue Wege der Ausbildung, Information und Schulung von Mitgliedern aus den 225 angeschlossenen Schießsportvereinen zu beschreiten. Dabei liegt die Zielsetzung des um Landesschulungsleiter Hans-Josef Lakatos aus Brühl installierten Bildungsteams vornehmlich in der Nutzung elektronischer Medien.

Den Start zur dieser neuen Informationsreihe bildete eine Video-Veranstaltung, die den Titel trug: „Vorstellung und Übersicht“. Referent war dabei Landeschulungsleiter Hans-Josef Lakatos.

Die nächste BSV-Info-Veranstaltung ist am Dienstag,13. April, 18.30 Uhr, und steht unter dem Motto „Fragen Sie den Badischen Sportschützenverband“. Referenten sind Elke Sommer und Claudia Winkler. Sie geben einen kurzen Überblick über Antragstellung, neue Formulare und einzureichende Unterlagen zum Sportwaffenerwerb.

Von Schützen für Schützen

Genau eine Woche später (20. April) geht es um das Thema „Wir Sportschützen im Verein: von Schützen für Schützen –Teil I“. Referenten sind hier Claudia Winkler und Sascha Henny. Hier geht es um das richtige Verhalten auf dem Schießstand. Altbekannte Informationen und neue Erkenntnisse werden anschaulich und unterhaltsam vorgestellt. Teil II ist am Dienstag, 27. April, 18.30 Uhr und dreht sich um Mitgliedergewinnung sowie alles rund um den Verein für Schützen und Funktionsträger.

Die Anmeldung zu den Infoveranstaltungen erfolgt formlos per E-Mail an bildung@bsvleimen.de unter Angabe nachstehender Daten: Veranstaltungsnummer, Vorname, Name, Verein und gegebenenfalls Sportschützenkreis. Anmeldeschluss ist drei Tage vor dem jeweiligen Termin. Weitere Video-Veranstaltungen sind derzeit in der Planung.

Info: Ausführliche Informationen unter www.bsvleimen.de.