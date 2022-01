Schwartz mit Test zufrieden

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat die Corona-bedingte Absage des badischen Derbys beim Karlsruher SC genutzt, um ein Testspiel gegen den FSV Frankfurt auszutragen. In der Partie gegen den Regionalligisten sammelte das Team von Trainer Alois Schwartz Selbstvertrauen und gewann am Samstag mit 6:0 (6:0). „Erst einmal sind wir froh, dass uns der FSV die Möglichkeit gegeben hat, so kurzfristig einen Test zu arrangieren“, sagte Schwartz. „Wir haben den Ausfall dadurch positiv nutzen können und können nach den 90 Minuten auch zufrieden sein.“

In der ersten Halbzeit setzte der Coach auf einen Großteil der Spieler, die auch zuletzt immer wieder von Beginn an aufliefen. Lediglich Arne Sicker und Christian Kinsombi standen nach langer Zeit mal wieder in der Startformation. Auch am bekannten 4-3-3-System hielt Schwartz fest.

In die Begegnung startete der SVS unter Ausschluss der Öffentlichkeit druckvoll und dominant. Dieser Auftritt wurde schon nach drei Minuten belohnt, als Pascal Testroet die Führung erzielte. Die Schwarz-Weißen ließen nicht nach und legten noch vor der Pause durch Treffer von Erik Zenga (11.), Kinsombi (16./33.), Nils Seufert (24.) und Testroet (45.) nach.

Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie. Dies war auch den sieben Wechseln geschuldet. Das 7:0 lag zwar in der Luft, doch es fiel nicht. „Wir hatten sehr gute erste 45 Minuten, hatten sehr gute Abläufe drin, der Gegner hat nicht einmal aufs Tor geschossen. Wir hatten sehr viele Abschlüsse. In der zweiten Halbzeit war etwas Sand im Getriebe nach den Wechseln, die Abläufe haben nicht mehr so gepasst, wir hätten dennoch das ein oder andere Tor erzielen müssen“, sagte Schwartz, der die Nachwuchsspieler Vincent Schwab und Benjamin Franz einsetzte.

Mindestens noch zwei Spieler

Bis zum nächsten Ligaspiel, das am 5. Februar daheim gegen den FC Erzgebirge Aue stattfinden wird, haben Schwartz und Co. noch Arbeit vor sich. Nicht nur auf dem Trainingsplatz sollen weitere Automatismen einstudiert werden, auch mit Blick auf das Personal soll noch die eine oder andere Entscheidung getroffen werden. „Wir werden mindestens noch zwei Spieler holen“, versprach der Coach.