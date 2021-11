Schwetzingen blickt auf drei richtungsweisende Partien

Ein Krisengipfel steht in der Fußball-Kreisliga auf dem Programm. Der KSC Schwetzingen kommt noch nicht in Fahrt. Trainer Yunus Kilic wollte vor der Saison die vorderen Plätze angreifen, doch die Realität heißt Abstiegskampf. Ein Sieg muss an diesem Sonntag gegen den SV Enosis Mannheim her, denn sonst wird es immer ungemütlicher.

Ein Grund für die Probleme ist die löchrige Defensive. 40 Gegentore sind nicht nach dem Geschmack des Trainers. Auch der Sportliche Leiter Erkan Akbay sah Gesprächsbedarf: „Wir hatten eine Sitzung, in der wir Maßnahmen getroffen und der Mannschaft klargemacht haben, dass wir hinter dem Trainerteam und diesem Projekt stehen. Ich bin optimistisch, dass wir in den kommenden drei Partien, die für uns Endspiele sind, unsere bestmögliche Leistung abrufen werden.“

Noch schlimmer sieht bei den Mannheimern aus, die am vergangenen Spieltag eine 0:14-Abreibung gegen den SC Rot-Weiß Rheinau kassierten, allerdings war das Team dort extrem ersatzgeschwächt. Mit einem Sieg könnten die Schwetzinger den Vorsprung auf Enosis auf acht Punkte ausbauen.

Auswärtsbilanz aufbessern

Lösbare Aufgaben haben der FV 08 Hockenheim und die TSG Eintracht Plankstadt vor der Brust. Die Rennstädter gastieren beim Schlusslicht FC Germania Friedrichsfeld, das aber auch eine Partie weniger absolviert hat. Auffällig ist: Bei den Friedrichsfeldern wird leichtfertig mit Karten umgegangen. Den negativen Höhepunkt gab es am vergangenen Wochenende, als die Partie gegen den MFC 08 Lindenhof nach 15 Minuten und beim Stand von 0:4 aus Friedrichsfelder Sicht abgebrochen wurde. Ein FCG-Akteur hatte den Schiedsrichter tätlich angegriffen. Daraufhin war die Partie zunächst unterbrochen worden. Angepfiffen wurde sie aber auch nicht mehr. Davon möchten sich die Hockenheimer sicherlich nicht beirren lassen. Ihr Ziel ist es, die bislang magere Auswärtsbilanz aufzubessern.

Bei der TSG Eintracht Plankstadt herrscht nach dem jüngsten Ergebnis Zufriedenheit. Trainer Ali Hanbas liegt mit seiner Mannschaft auf Kurs und möchte auch beim Kellerkind SC 08 Reilingen nicht von diesem Pfad abkommen. Die Reilinger haben dagegen große Abstiegssorgen und können jeden Punkt nur allzu gut gebrauchen. Alle Begegnungen werden um 14.30 Uhr angepfiffen. mjw

Info: KSC Schwetzingen – SV Enosis Mannheim, SC 08 Reilingen – TSG Eintracht Plankstadt (beide Sonntag, 14.30 Uhr)