Schwetzingen im Derby gegen Ketsch

Die Zahl der Spielabsagen und - verlegungen in den badischen Tischtennis-Verbandsligen steigt immer weiter, doch das Derby in der Tischtennis-Verbandsklasse Nord der Frauen zwischen dem TV Schwetzingen und dem TTC Ketsch II (Freitag, 20.15 Uhr, Lore-Eichhorn-Halle) soll stattfinden. Sollte der Tabellendritte aus Schwetzingen einigermaßen komplett antreten können, ist er gegen die abstiegsbedrohten Ketscherinnen Favorit. Diese zeigten zuletzt jedoch aufsteigende Form.

In der Verbandsklasse Nord der Männer wird der TTC Neckargerach/Guttenbach in dieser Saison gar nicht mehr antreten. Der TTC Hockenheim, der am Samstag dort gespielt hätte, kommt somit zu zwei kampflosen Punkten. mra

