Schwetzingen mit Personalproblemen

Nach über einem Vierteljahr Spielpause startet der TV Schwetzingen in die Rückrunde der Tischtennis-Verbandsklasse Nord. Am Freitag (20.15 Uhr, Lore-Eichhorn-Halle) empfängt der Tabellenzweite den TSV Viernheim. Doch wie fast alle Teams haben auch die Schwetzingerinnen mit großen personellen Problemen zu kämpfen. Durch Krankheiten, Verletzungen oder einen fehlenden Impfstatus.

„Wir haben große Schwierigkeiten, für alle Spiele überhaupt eine Mannschaft zu stellen“, sagte Iris Daniel, die wie Tanja Liebler nicht zur Verfügung steht, sodass der TV nur zu dritt mit Lore Eichhorn, Ulrike Piepereit und Katja Feurer antreten kann. „Wir hoffen, wenigstens ein paar Punkte erzielen zu können.“ An sich haben die Schwetzingerinnen gute Titelchancen, doch es dürfte im Verlauf der Rückrunde (bis 20. Mai) viele Unwägbarkeiten geben.

In Abstiegsgefahr schwebt der TTC Ketsch II, der an diesem Wochenende zweimal in Aktion tritt. Beim Schlusslicht TTC Heddesheim (Freitag, 20 Uhr) muss gewonnen werden. Im Heimspiel gegen die DJK Käfertal/Vogelstang II (Sonntag, 14 Uhr, Turnhalle Rathaus) wären Punkte ebenfalls wichtig. mra

