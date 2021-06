Schwetzingen. Am Samstag um 11 Uhr kommt der TC Wolfsberg Pforzheim II auf die Anlage am Odenwaldring. Am Sonntag beginnt zur gleichen Uhrzeit die Partie gegen den TC Schönberg. Aufgrund der Pandemiezeiten sind die Aufstellungen der Gegner nicht einzuschätzen und deshalb auch Prognosen schwierig. Zuschauer sind unter den geltenden Hygieneregeln zugelassen.

