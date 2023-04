Schwetzinger Burak Polat in einer Reihe mit namhaften SV-98-Torhütern

Schwetzingen. Fußball-Landesligist SV 98 Schwetzingen konnte stets mit starken Torhütern kokettieren, darunter Willi Koch, Günther Schumacher, Georg Welker, Behruz Yarahamadi, Roland Schmitt oder Oliver Brandner. In die Fußstapfen schickt sich der aktuelle Keeper Burak Polat durch konstant gute Leistungen zu treten. Speziell in den beiden jüngsten Spielen rettete er seiner Mannschaft mit waaghalsigen Paraden vor einer Niederlage.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Polat kam 2020 von Ligakonkurrent Neckarau - damals noch in der wirren Zeit unter Trainer Harald Wilkening. „Die letzten Jahre waren nicht einfach. Gerade in meinen ersten beiden Spielzeiten haben wir nicht konstant gespielt und zu viele Tore bekommen“, resümiert Polat. „Mittlerweile sind wir zu einer sehr wettbewerbsfähigen und konstanten Mannschaft gereift, die sich auch durch starken Zusammenhalt auszeichnet. Auch wenn wir in Rückstand geraten, glaubt jeder an den Erfolg und gibt bis zur letzten Minute alles“, schildert der 30-jährige, der den ehemaligen Trainer Seydou Sy als Wegbereiter sieht, dessen Weg Michael Bitz jetzt fortführt.

SV 98 Schwetzingen: Gutes Zeugnis für das Team hinter der Mannschaft

Zudem stellt Polat dem Team hinter der Mannschaft mit Vorstand, sportlicher Leitung und Betreuern ein gutes Zeugnis aus und lobt die Atmosphäre im Verein. „Ich denke, dass ich aktuell die stabilste Abwehr in meiner Zeit beim SV 98 erlebe. Gerade in der Rückrunde ist es deutlicher. Das zeigt sich an den wenigen Gegentoren und auch daran, dass ich gefühlt nicht mehr so viele Bälle aufs Tor bekomme. Gerade unsere Innenverteidiger sind jetzt super aufeinander abgestimmt und extrem stabil.“

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren Fußball-Landesliga Jugendspieler Linsenmeier trifft beim Spitzenreiter Mehr erfahren Fußball-Landesliga Keeper Polat hält den Punkt fest Mehr erfahren

Auf die Frage, welchen Anteil Torwarttrainer Max Penz an seiner Leistungsexplosion hat, kommt Polat ins Schwärmen. „Er ist ein überragender Trainer und Mensch, der mir immer mit Rat zur Seite steht und mich pusht. Die Trainingsinhalte und die Häufigkeit, in der wir trainieren, sind sicherlich wichtige Faktoren, die zu einer guten und stabilen Leistung führen.“

Der Keeper freut sich nun auf das Derby am Samstag gegen Brühl. „Immer etwas Besonderes. Die Brühler haben in den jüngsten Spielen gezeigt, welche Qualität sie haben. Ich gehe von einem engen und umkämpften Spiel aus, das wir knapp für uns entscheiden werden.“