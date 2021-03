Junioren-Weltmeister Lennart Krayer (Schwetzingen) bestritt in Obergessertshausen sein erstes Mountainbike-Bundesliga-Rennen in der U23-Klasse. Er präsentierte sich dabei in der ersten Rennhälfte gut. Der 19-Jährige startete schnell und hielt sich dann gemeinsam mit dem deutschen Marathon-Meister David List in der Verfolgergruppe auf. Doch nach einem Verpflegungsfehler verließen ihn die Kräfte.

„Ein Tag zum Lernen“, resümierte Krayer, der als 29. von insgesamt 133 gestarteten und am Ende (nur) 38 regulär gewerteten Fahrern über die Ziellinie fuhr – gegen bis zu vier Jahre ältere Konkurrenten. Das erste Rennen 2021 in Oberschwaben war extrem schlammig und durch die zahlreichen eingebauten Laufpassagen auch sehr anstrengend.

Erfahrungen gesammelt

Im Grunde war es wie ein „Mini-Weltcup“. Das belegen auch die Teilnahme und der sechste Platz des amtierenden Weltmeisters der Elite-klasse, Jordan Sarrou aus Frankreich. Krayer wertete es als guten Einstieg in die neue U23-Saison: „Für alle weiteren Rennen habe ich sehr wertvolle Erfahrungen gesammelt und extrem viel gelernt – auch darüber bin ich froh und stolz.“ Perspektivisch peilt er in den nächsten vier Jahren einen Platz unter den Top 30 der Welt an: „Ich will mich dort langfristig etablieren und auch noch entsprechend weiterentwickeln.“