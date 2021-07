Schwetzingersouverän

Am Wochenende ist der badische Fußball-Verbandspokal in die erste Hauptrunde gestartet.

KSC Schwetzingen – SG Viktoria Mauer 8:2 (3:1)

Der KSC dominierte von Anbeginn und ging schnell durch Oguz Ünver in Führung (4.). Muhammed Demiray erhöhte auf 2:0 (20.), ehe die Gäste per Konter verkürzten (37.). Furkan Konur besorgte gegen die weitgehend harmlosen Gäste das 3:1 (40.). Nach dem Seitenwechsel schraubten Tolga Tarakci (46.), Burak Gülmez (66.), Enver Emiroglu (77.) und Demiray (78.) das Ergebnis auf 7:1. Kevin Golombek traf für Mauer per Strafstoß zum 7:2 (79.), ehe Gülmez der achte Treffer gelang (80.).

SV 08 Waldhilsbach – FV 1918 Brühl 0:4 (0:1)

Brühl war von Beginn an die überlegene Mannschaft. Nach einer ersten Torchance versprühte der FVB nicht gerade Torgefahr. In der 34. Minute war es dann doch so weit, einen von Patrick Morscheid getretenen Freistoß ließ SV-Keeper nach vorne durchrutschen, Yusupha Sarr drückte ihn dann zum 0:1 über die Torlinie. Nach Wiederanpfiff war die Partie innerhalb kürzester Zeit entschieden. Der eingewechselte Alexander Cermak vollstreckte sicher zum 0:2 (52.). Nur eine Minute später war Matteo Dorn per Kopf zum 0:3 erfolgreich (53.). Den Schlusspunkt setzte Leon Wihler, nach einem Pfostentreffer von Cermak schaltete er am schnellsten und vollstreckte zum 0:4-Endstand (72.).

ASV/DJK Eppelheim – Ziegelhausen/Peterstal. 0:3 (0:2)

Bei der ersten Standortbestimmung musste Eppelheim eine erste Niederlage hinnehmen. Nach ausgeglichenem Spiel nutzten die Gäste in der 27. und 29. Minute durch Dennis Maxwell-Ludkowski und Christoph Jüllich per verwandeltem Strafstoß konsequent die sich ihnen bietenden Chancen. In der 59. Minute gelang Christoph Piruschka mit einem sehenswerten Freistoß die Vorentscheidung.

Spvgg 06 Ketsch – FC Zuzenhausen 0:6 (0:2)

Am Ende des Trainingslagers fehlten der Spvgg 06 Ketsch die entscheidenden Körner, um sich gegen den starken Verbandsligisten FC Zuzenhausen zu stemmen. Thomas Mleczko (19.) und Norman Refior (22.) brachten die Gäste bis zur Pause mit 2:0 in Führung. Im zweiten Durchgang machten Refior (46.), Lauritz Fischer (51.), Sidney Fellhauer (63.) und Jonas Selz (73.) alles klar für den FC.

VfB Rauenberg – SV 98 Schwetzingen 1:4 (0:3)

Der SV 98 ging durch Gilles-Florian Djahini (13.) und Tobias Machourek (20.) schnell mit 2:0 in Führung. Die Schwetzinger präsentierten sich deutlich griffiger in den Zweikämpfen, willensstark und körperlich sehr präsent. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Machourek noch auf 0:3 (45.). Im zweiten Durchgang legte Harun Solak, der von den Rauenbergern kaum in den Griff zu bekommen war, das 0:4 nach (50.). Danach hielt der VfB besser dagegen und kam durch Kevin Huber zum Ehrentreffer (59.).

SG Oftersheim – SpVgg Baiertal 1:2 (1:0)

In der ersten Halbzeit dominierte Oftersheim,was kurz vor der Pause durch ein Kopfballtor von Sebastian Fenyö (38.) gekrönt wurde. In die zweite Hälfte starteten die Baiertaler stärker und trafen durch Marvin Weber zum 1:1-Ausgleich (61.). Timo Egenlauf kam in der Schlussphase zum Baierstaler Führungstreffer (84.). Die Oftersheimer hatten die Ausgleichschance, als der Schiedsrichter auf Elfmeter für die SGO entschied. Der Strafstoß ging klar ins Tor, wurde aber nicht gewertet, weil sich die eigenen Mitspieler zu schnell bewegten. Die Ausführung wurde aber nicht wiederholt. wy/vm/ms