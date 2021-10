Sechs Spiele ohne Sieg

Erst zum dritten Ligaspiel der Fußball-Kreisklasse B beim FV 08 Hockenheim II war Thomas Weisgerber nach seinem Urlaub beim SC Olympia Neulußheim II eingestiegen. Bis dahin hatte das Team bereits zwei Siege eingefahren, unter Weisgerber kam der dritte Dreier und damit der perfekte Start. Seitdem aber folgten sechs sieglose Partien.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ständig fallen Spieler aus, wir müssen jeden Freitag herumtelefonieren, um eine Mannschaft auf die Beine zu stellen“, berichtet Weisgeber. „Dann mussten wir auch drei Mann an die erste Mannschaft abstellen und da ist verständlich, dass es bei uns nicht mehr so läuft, wenn die Besten hoch müssen.“ Doch für den Neutrainer und sein Team ist die Aufgabe klar: Ein bestimmter Tabellenplatz ist derzeit nicht mehr als eine Momentaufnahme. Es geht hauptsächlich darum, die erste Mannschaft in der A-Klasse bestmöglich zu unterstützen und dabei die eigene Vorrunde gut durchzustehen.

Jetzt gegen Lindenhof II

„Wir haben im Moment zehn Punkte. Wenn wir auf Platz sieben bis zehn einpendeln, bin ich zufrieden“, wagt er eine vorsichtige Zielsetzung. „Für uns ist aber wichtig, dass wir Leute nach oben abgeben. Dabei ziehen alle mit und haben Spaß. Das will ich hervorheben.“ Am Wochenende wartet mit dem ungeschlagenen Zweiten MFC 08 Lindenhof II eine schwere Aufgabe, „bei der wir nur gewinnen können“, so Weisgerber. wy