Sechs Tore Rückstand aufgeholt

Ein überragender Kampf sicherte den Juniorbären der TSG Ketsch II in der 3. Handball-Liga Frauen beim 22:22 (10:10) einen Punkt gegen den TV Möglingen. Wie erwartet reiste der TVM mit „voller Kapelle“ nach Ketsch. Die Gäste wollten ihren Tabellenplatz in Richtung der sicheren Ränge ausbauen. Die stark dezimierten Juniorbären kamen gut ins Spiel, hatten aber immer wieder technische Fehler, Fehlpässe- und Würfe. So waren sie in der 18. Minute mit drei Toren im Rückstand. Nach der ersten Auszeit von Trainer Daniel Weinheimer kämpften sie sich mit der überragenden Leistung von Leonie Moormann im Tor zurück und schafften ein 10:10 bis zur Pause.

Viele Fehler

In der zweiten Hälfte konnte sich zunächst keine Mannschaft absetzen, auch weil die Fehleranzahl auf Ketscher Seite nicht weniger wurde. In der 42. Minute folgte dann der Paukenschlag für die Juniorbären, Karolin Kolb wurde mit Rot vom Platz geschickt. Für die Gastgeber stand nun nur noch eine gelernte Halbspielerin auf der Platte. Möglingen setzte sich Tor um Tor ab und führte siebeneinhalb Minuten vor Ende des Spiels mit sechs Toren (16:22).

Spätestens jetzt hatten die Zuschauer und scheinbar auch der Gegner das Spiel abgehakt. Die Juniorbären allerdings nicht. Nach der letzten Auszeit und einer nochmaligen Abwehrumstellung hatten die Spielerinnen nochmals wortwörtlich gekämpft wie Bären. Bälle wurden herausgeholt, vorne sicher verwandelt und Leonie Moormann hatte ihr Tor vernagelt. Pia Büssecker traf 27 Sekunden vor Schluss zum Endstand von 22:22. Der stolze Trainer Weinheimer sagte: „Das war mega, wie die Mädels gekämpft haben. Sie geben nie auf, geben alle zusammen alles, auch wenn uns oft die Wechselalternativen oder die Kräfte fehlen.“

TSG II: Moormann, Longo; Genova, Grössl (4/2), Bonedeau (2), Widmaier (3), Büssecker (2), Winnewisser (1), Jung (2), Frey (2), Berg (3), Kolb (3). zg

