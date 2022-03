Seeling holt Medaillen

Bei den baden-württembergischen Winterwurfmeisterschaften der Jugend U16 in Rechberghausen gewann Marlene Seeling (TV Eppelheim) in der Altersklasse W14 Gold im Diskuswerfen (25,46 Meter) und Silber im Speerwerfen (34,41 Meter). „Marlene fand im Speerwerfen schwer in den Wettkampf, Windböen und Rückenwind machten aber allen Sportlerinnen zu schaffen“, meinte Trainer Axel Emmerich, der sich über die Bestweite im sechsten und letzten Versuch freuen durfte. Die Kaderathletin lieferte im anschließenden Diskuswerfen stabile Würfe ab und war mit ihrer Leistung sehr zufrieden.

Bei den Titelkämpfen der Aktiven und Jugend in Waiblingen steigerte sich Katharina Ecker (FV Brühl) im Speerwerfen der U18 auf beachtliche 30,03 Meter und belegte Platz sieben. Achte wurde in diesem Wettbewerb ihre Vereinskameradin Tabea Hoffmann mit 28,78 Meter. Etwas besser als die beiden FV-Sportlerinnen war Paulina Schultz (DJK Hockenheim) mit 30,57 Meter und Rang sechs.

Beim landesoffenen Werfertag der Leichtathleten in Mur gewann Katharina Ecker (U18) vom FV Brühl den Speerwurf mit einer Weite von 28,74 Meter. Tatjana Hoffmann (U18) siegte im abschließenden Diskuswurf mit 26,43 Meter. hz/ zg

