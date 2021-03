Nach dem Weggang von Michell Hildebrandt wird ab dem kommenden Sommer Dominic Seganfreddo, zuletzt beim Badenligisten TSG Eintracht Plankstadt, die rechte Außenbahn beim Handball-Drittligisten TVG Großsachsen besetzen.

„Mit Dominic haben wir schnell einen gestandenen und erfahrenen Drittligaspieler auf dieser Position gefunden, der in Pforzheim ausgebildet wurde, dort lange spielte und sowohl dort als auch später in Leutershausen immer konstant gute Leistung gezeigt hat“, freut sich TVG-Sportchef Thomas Zahn über die Personalie.

Familienbedingt hatte der 28-Jährige in der vergangenen Saison einen Gang zurückgeschaltet und begann ein kurzes Intermezzo beim Badenligisten TSG Eintracht Plankstadt, das aber Pandemie-bedingt bereits nach wenigen Monaten wieder endete. „Seither halte ich mich mit viel Spazierengehen und Joggen fit“, sagt Segganfreddo, der in der Jugend auch für den Großsachsener Ligarivalen HG Oftersheim/Schwetzingen am Ball war. mm/ü.