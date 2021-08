Sehr konsequent und diszipliniert

„Wer mich kennt, weiß, dass ich jeden Stein umdrehe, um besser zu werden“, beschreibt Oliver Diemer seine Stärke – der 54jährige Oftersheimer geht seine sportlichen Ziele sehr diszipliniert und konsequent an. Am nächsten Sonntag wartet nun der bisherige Höhepunkt seiner Sportlerkarriere: Der Ironman in Frankfurt mit 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und einem Marathonlauf über 42,2 Kilometer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bevor Oliver Diemer vor vier Jahren zum Triathlon kam, war er als starker Läufer und für Treppchenplätze in seiner Altersklasse bekannt. Sein größtes Erfolgserlebnis war der Sieg beim Leimersheimer Halbmarathon in guten 1:21:49 Stunden. Leider bremste ihn dann eine Achillessehnenverletzung aus und er stieg zum Ausgleich aufs Rennrad. So kam er mit dem Verein Triathlon Oftersheim-Schwetzingen in Kontakt, schloss sich dem Rad- und später auch Schwimmtraining an. Die Lust auf Triathlon war geweckt.

Oliver Diemer hat sich gewissenhaft auf den Start in Frankfurt vorbereitet. © Schillinger

Schnell zeigten sich seine guten Ausdauerfähigkeiten. Gleich in der ersten Saison gewann er in Würzburg über die Mitteldistanz (2 Kilometer Schwimmen, 76 Kilometer Rad, 20 Kilometer Laufen) seine Altersklasse. Letztes Jahr wurden die Nerven auf eine besondere Probe gestellt. Denn zwei Mitteldistanzen, auf die sich Oliver Diemer sorgfältig vorbereitet hatte, wurden abgesagt, verschoben und dann doch abgesagt. Endlich konnte er im September 2020 einen Wettkampf in Frankreich mitmachen. „Im Oktober 2020 konnte mich mein bisheriger Coach Markus Nussbaum aufgrund weiterer beruflicher Projekte in der Trainingsplanung nicht mehr weiter betreuen und hat das Ruder an Chris Piri übergeben“, erklärt Diemer seinen Trainerwechsel.

„Es wurde dann im Gespräch deutlich, dass ich 2021 eine Langdistanz als Testversuch starten will.“ Frankfurt ist also ein „Test“, im nächsten Jahr soll die Qualifikation für Hawaii ernsthaft angepackt werden. Dennoch wird der Frankfurter Ironman kein Spaziergang. Diemer hat viel investiert: „Trainingsumfänge lagen am Jahresanfang bei zehn bis 15 und gegen Ende der Vorbereitung auch mal bei über 20 Wochenstunden.“ Darin eingeschlossen sind Kraft-, Stabilisations- und Faszientraining sowie Yoga und Stretching als Ausgleichssport, auf den er viel Wert legt. Gesundheit und Sport waren schon immer seine Themen, deshalb hat er sich vor vier Jahren als Präventionstrainer und Ergonomiecoach selbstständig gemacht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Grenzen ausloten

Seine Disziplin und sein Wille, Grenzen auszuloten und auch dahin zu gehen, „wo es wehtut“, ließen ihn beispielsweise im Frühjahr, als die Schwimmbäder noch geschlossen waren, mit Neoprenausrüstung im Freiwasser sein Schwimmen absolvieren. Klar, auch neue Carbonschuhe gehören zu seinem Equipment, denn sie sind schnell und verbessern seinem Eindruck nach die Lauftechnik.

Dennoch blickt er zurückhaltend und respektvoll dem Sonntag entgegen: „Mein Wunsch ist es, meine Trainingsleistungen umzusetzen und einfach gut ohne Schaden oder Verletzung ins Ziel zu kommen.“