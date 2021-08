Sehr ruhiger Deadline-Day beim SVS

Entgegen den Erwartungen und Aussagen hat der SV Sandhausen auf dem Transfermarkt nicht noch einmal zugeschlagen. Der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca sagte am letzten Tag, an dem Spieler von anderen Vereinen verpflichtet werden konnten, auf Nachfrage dieser Zeitung: „Es ist sehr ruhig und es steht auch nichts mehr an.“ Sollte der Fußball-Zweitligist noch einmal tätig werden wollen, könnte er nur einen vertragslosen Spieler an den Hardtwald locken.

Die Profis selbst nutzen die Länderspielpause, um sich auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten. Am Dienstag stand ein Laktattest auf dem Programm. Allerdings fehlte dabei Cebio Soukou. Der Nationalspieler ist mit Benin unterwegs, um sich für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu qualifizieren.

Soukou zweimal im Einsatz

Er trifft mit seinen Mannschaftskollegen am Donnerstag, 2. September, auf Madagaskar und am Montag, 6. September, auf die DR Kongo. Offensivspieler Soukou hat bereits 15 Länderspiele auf dem Konto und war zuletzt im Juni gegen Sierra Leone im Einsatz. Damals unterlag Benin mit 0:1. mjw