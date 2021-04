Seitz und Kreuzer im SWR-Fernsehen

Altlußheim/Ketsch.. Die Sendung "SWR Sport" am Sonntagabend ist sehr kurpfälzisch geprägt, denn mit Elisabeth Seitz und Oliver Kreuzer sind zwei Gäste dabei, die aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung stammen. Turnerin Seitz ist in Altlußheim aufgewachsen, KSC-Manager Oliver Kreuzer in Ketsch. Er wird unter anderem über die Quarantäne und den anschlißenden Ligakraftakt beim Karlsruher SC sprechen. Elisabeth Seitz, die am Samstag hervorragende Fünfte im EM-Mehrkampf wurde, erzählt über das verrückte Sportler-Leben in Corona-Zeiten. Die Sendung im SWR-Fernsehen beginnt um 21.45 Uhr und wird von Lennert Brinkhoff moderiert.

