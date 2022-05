Fast schon demonstrativ hat der FC Badenia Hirschacker am vergangenen Wochenende untermauert, dass er sehr gerne in der Fußball-Kreisklasse A1 weiterspielen will. 7:1 hieß es gegen den SV Altlußheim, wodurch der Vorsprung auf den Relegationsrang auf fünf Punkte und das um elf Treffer bessere Torverhältnis angewachsen ist.

„Die Sektkorken haben noch nicht geknallt, aber unsere Ausgangslage ist sehr gut. Natürlich haben wir das schwere Restprogramm von Edingen-Neckarhausen im Blick, aber wir wollen den einen Punkt auch noch selbst holen“, geht es Badenia-Trainer Timo Becker darum, den Klassenerhalt aus eigener Kraft einzutüten.

Edingen-Spiel als Wendepunkt

Die Aufholjagd der Hirsche ist indes beeindruckend. In der Winterpause lagen die Schwarz-Gelben auf einem Abstiegsplatz und auch noch vor acht Spieltagen lag der Klub noch sieben Punkte hinter dem FC Viktoria Neckarhausen.

Hier hat sich der FC Badenia Hirschacker inzwischen selbst rausgezogen. „Wendepunkt war das Edingen-Spiel, als wir 0:1 verloren haben. Hinterher hat es geknallt und ich denke, die Mannschaft hat es kapiert“, hat Becker damals deutliche Worte gefunden.

Inzwischen hat sich die Offensive von Hirschacker zum achtbesten Angriff der Liga gewandelt. „Mit Pascal Roth, Angelo Racalbuto oder Mirco Obeldobel haben wir Spieler, die richtig heiß drauf sind, Tore zu machen. Und mittlerweile belohnen sie sich auch“, sagt Becker. In den letzten beiden Spielen muss sein Team gegen den Spitzenklub TSG Rheinau und die Spvgg 06 Ketsch II antreten. Trotz der scheinbaren Dominanz der Rheinauer wird Beckers Team mit Sicherheit keine Kaffeefahrt am Sonntagmittag an den Distelsand antreten.

„Wir wollen den einen Punkt so früh wie möglich klarmachen. Wenn das gegen Rheinau möglich ist, dann nehmen wir das gerne. Wir fahren mit breiter Brust dorthin“, betont Becker.

Die Planungen für die kommende Saison haben ob des scheinbar sicheren Klassenerhalts Fahrt aufgenommen. Der Kader bleibt weitgehend zusammen und die ersten Neuzugänge für das Team aus Hirschacker scheinen bereits im Sprung zu sein.

Hoffen auf Ausrutscher

An der Tabellenspitze wartet die SG Oftersheim, die beim ASV Feudenheim antreten muss, noch immer auf einen Ausrutscher des FV 1918 Brühl II, der seinerseits wiederum beim TSV Neckarau II erwartet wird. Für die anderen Mannschaften, die gesicherten Klubs des Klassements, geht es hauptsächlich nur noch um Schaulaufen und die eigene Siegesprämie.