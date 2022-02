Sen macht cool den Deckel drauf

Der FV 1918 Brühl II hat seinem Pokalmärchen ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Nachdem das Team in der Vorsaison bereits ins Finale des Fußball-Kreispokals vorgestoßen war, wiederholte die Elf aus der Hufeisengemeinde dieses Kunststück nun wiederholen. Beim SKV Sandhofen, Tabellenführer der Kreisklasse A2, holte der FV 1918 Brühl II in Abwesenheit seines privat verhinderten Trainers Pasquale Pilato einen 4:2-Sieg nach Verlängerung.

Nach einem Doppelpack von Vittorio Cammilleri, der zwei sauber gespielte und von Alexander Cermak eingeleitete Konter abschloss (17., 30.), gingen die Brühler im Norden Mannheims mit einer 2:0-Führung in die Kabine. Sandhofens Trainer Christian Hofsäß reagierte und brachte drei neue Kräfte. Der Druck der Gastgeber wurde immer größer, der FV 1918 II verteidigte auf dem tiefen Rasenplatz aber aufopferungsvoll.

Johannes Thiel im Mittelpunkt

In der Schlussphase drängten die Hausherren auf den Anschlusstreffer. Dieser gelang Ivan Filipovic in der 79. Minute per Kopfball nach einer Flanke. In der Nachspielzeit war es dann Mike Pfeifer, der ebenfalls per Kopf nach einer Hereingabe erfolgreich war und die Verlängerung erzwang. Doch die Brühler bewiesen Nehmerqualitäten und stellten sich den Angriffen der Mannheimer, ein ums andere Mal stand Brühls starker Schlussmann Johannes Thiel im Mittelpunkt. Dann war Winter-Neuzugang Marco Rutz zur Stelle, schnappte einen zu kurz geratenen Rückpass der Hausherren auf, umkurvte den Torhüter und schob zum 2:3 ein (107.).

Sandhofen setzte nun alles auf eine Karte und wurde von Enes Sen eiskalt erwischt, der in der 120. Minute zum Konter ansetzte, drei SKV-Spieler stehen ließ und zum 2:4 traf. „Es war ein echter Pokalfight und in der Verlängerung auch glücklich für uns, aber wir haben 120 Minuten dagegengehalten und eine tolle Mannschaftsleistung abgeliefert“, zeigte sich ein zufriedener, aber abgekämpfter Torhüter Johannes Thiel überglücklich.