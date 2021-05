„Sexuelle Vielfalt“ im Sport muss sichtbarer werden

Karlsruhe. Sven Wolf ist Vizepräsident des Badischen Fußballverbandes und eine von zwei Ansprechpersonen für das Thema „Sexuelle Vielfalt“. Inwieweit der Verband mit dem Thema umgeht, erläutert er im Interview.

AdUnit urban-intext1

Das Thema sexuelle Vielfalt hat in den letzten Wochen Fahrt aufgenommen, wie finden Sie das?

Sven Wolf setzt sich auf Verbandsebene für das Thema „Sexuelle Vielfalt“ im Sport ein. © Hurst/GES/BFV

Sven Wolf: Es freut mich wirklich sehr, dass große Medien mit Kampagnen das Thema sehr seriös aufgegriffen und große öffentliche Aufmerksamkeit erzeugt haben. Es braucht einfach auch im Fußball diese Gesichter, Menschen, die sich hinstellen und sagen: Schaut her, ich bin schwul, lesbisch oder divers – und es ist überhaupt nichts dabei!“ Diese Symbolik und Sichtbarkeit sind enorm wichtig.

Gab es diese nicht schon vorher, beispielsweise nach dem Coming-out von Thomas Hitzlsperger?

AdUnit urban-intext2

Wolf: Das sorgte damals schon ganz schön für Aufsehen und für eine kurze Zeit war es das Top-Thema. Ich glaube aber, dass es nicht der richtige Weg ist, medial jetzt darauf zu drängen, dass sich wieder ein Fußball-Profi – dieses Mal am besten ein aktiver – outet. Erstens ist dies jedem Menschen selbst überlassen und zweitens wäre es damit ja nicht getan. Es muss doch viel mehr auf eine breite Akzeptanz in der Gesellschaft hingearbeitet werden. Und ich habe das Gefühl, dass die aktuellen Kampagnen und die Debatten, die daraus entstanden sind, nachhaltig dazu beitragen. Das ist super!

Was tut sich auf der Ebene des organsierten Sports in diese Richtung?

AdUnit urban-intext3

Wolf: Auch hier ist neuer Schwung reingekommen, spätestens seit der Berliner Fußball-Verband als erster 2019 die Spielerlaubnis für das dritte Geschlecht „divers“ eingeführt hat. Mittlerweile liegt das Thema auf DFB-Ebene und wird mit allen Landesverbänden angegangen. So ist sichergestellt, dass die nachrangigen Themen wie die rechtliche Umsetzung in den Spielordnungen bis hin zu den technischen Details sorgfältig und einheitlich übernommen werden können.

AdUnit urban-intext4

Ist das ein schwieriger Prozess?

Wolf: Naja, bei einem so großen Verband mit 21 Landesverbänden dauern solche Prozesse immer ein bisschen. Der Deutsche Hockey-Bund ist da schneller, hier holen wir uns gerade Expertise ein. Was mich wirklich erschreckt, ist, dass immer noch nicht überall überhaupt die Notwendigkeit gesehen wird. Was viele vergessen ist, dass es hierbei nicht in erster Linie um die Anzahl der Betroffenen geht, sondern dass das dritte Geschlecht schon Ende 2018 im deutschen Recht verankert wurde. Der Fußball als beliebteste Sportart im Land muss dem Rechnung tragen. Wir arbeiten in Baden schon mehrere Jahre daran, für das Thema Sexuelle Vielfalt in jeder Hinsicht zu sensibilisieren. Und das klappt richtig gut. Wenn wir zum Beispiel Unterrichtseinheiten in der Vereinsjugendmanager- oder der Trainerlizenzfortbildung machen, setzt fast immer der Aha-Effekt ein: Vorher war den Teilnehmenden eigentlich gar nicht klar, warum sie sich mit dem Thema überhaupt beschäftigen sollten. Am Ende ist das Feedback immer positiv.

Können Vereine selbst etwas tun?

Wolf: Na klar, je mehr Sichtbarkeit das Thema erhält, desto besser. Wenn wir zum Beispiel Social Media-Aktionen machen wie am Erinnerungstag des deutschen Fußballs dieses Jahr, beteiligen sich unheimlich viele Vereine. Das ist toll zu sehen. zg