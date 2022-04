Seydou Sy will Abstiegssorgen mit SV 98 loswerden

Das war kein gutes Wochenende für die vier Fußball-Landesligamannschaften aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung, denn sowohl die SG ASV/DJK Eppelheim als auch Spvgg 06 Ketsch und FV Brühl verloren ihre Spiele. Einzig der SV 98 Schwetzingen erreichte beim 4:4 in Kürnbach einen Punkt – was im Lager des SV 98 wie eine Niederlage betrachtet wurde, denn dreimal lag die Elf von Seydou Sy in

...