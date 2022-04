SG Ketsch/Brühl: Männer steigen auf

Es war ein Spitzenspiel, das seinen Namen verträgt: Am letzten Spieltag der Damen-Landesliga kam es zum Aufeinandertreffen des Tabellenzweiten SG Ketsch/Brühl gegen den Tabellenführer Heidelberger TV III.

Heidelberg hatte zunächst die Nase vorn (19:25), Ketsch/Brühl glich aus (25:21). Viele gelungene Abwehraktionen, druckvolle Aufschläge und cleveres Angriffsspiel auf beiden Seiten machten die Partie spannend – Satz drei und vier teilten sich die Teams wieder: Tiebreak. Bis Mitte des fünften Satzes war das Spiel ausgeglichen, dann zog Heidelberg mit 15:10 davon. Trotz dieser Niederlage können die Damen um Spielertrainerin Claudia Schröckenschlager zufrieden sein – allen voran Susan Hoffmann, die mit vielen direkten Aufschlagpunkten und engagierter Abwehrarbeit überzeugte.

Bezirksliga Herren

Am letzten Spieltag in der Bezirksliga gingen die Herren der SG Ketsch/Brühl ins Spitzenduell mit Eppelheim. Und obwohl die SG unterlag, sicherte sie sich durch den Gewinn eines Satzes den ersten Tabellenplatz und damit den Aufstieg in die Landesliga.

Bezirksklasse Damen

In der Bezirksklasse trafen die Damen der SG Ketsch/Brühl II zunächst auf KuSG Leimen. Nachdem die SGlerinnen den ersten Satz souverän mit 25:16 für sich entschieden, ging der zweite Satz an die Gegnerinnen (19:25). In den nächsten beiden Sätzen ließen sie aber nichts mehr anbrennen und holten sich – unter anderem dank einer Aufschlagsserie von Anna Erbacher – den Sieg (25:20; 25:8). Im zweiten Spiel traf die SG auf den Heidelberger TV IV. Die ersten beiden Sätze gingen verloren (14:25, 23:25). Die große Aufholjagd startete (25:21, 26:24). Im fünften Satz reichte es nicht zum Sieg (8:15), dennoch war dies ein gelungener Saisonabschluss.

Kreisliga Damen

In Feierlaune waren die Damen der DJK Hockenheim – und das nicht umsonst: Hochmotiviert ging das Team von Sebastian Auer in die letzte Partie gegen die TSG Wiesloch IV. Im Schnelldurchlauf wurde der erste Satz gewonnen (25:10). In ungewohnter Situation integrierten die DJKlerinnen Lisa-Marie Lillu und Angelika Siemens im Außenangriff sowie Lena Föhrenbach, die sich als Zuspielerin beweisen konnte und die Bälle geschickt verteilte. „Den letzten Saisonsieg lassen wir uns nicht nehmen“, so Laura Welker, die ihr Team wachrüttelte, als Wiesloch in Durchgang zwei näher kam. Das spornte Melisa Civar an, die eine Zehn-Punkte-Aufschlagserie hinlegte. Mit ein paar taktischen Zügen von Coach Auer stand am Ende der 25:20-Erfolg. Alle Spielfreude, Energie, Teamgeist und Liebe zu ihrem Sport warfen die DJKlerinnen in den letzten Durchgang, den sie mit 25:21 und somit das Spiel mit 3:0 gewannen. Beim Saisonabschluss wurde schon mal an neuen Schlachtrufen für die kommende Spielzeit gefeilt.