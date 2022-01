Am Sonntag ist Fußball-A-Ligist SG Oftersheim in die Wintervorbereitung eingestiegen. Mit dabei waren zwei Neuzugänge, die der Tabellenzweite an Land gezogen hat: Vom KSC Schwetzingen kommt Maik Schäfer, der aus der Jugend des SV 98 stammt und beim Kreisligisten KSC zuletzt nicht wie erhofft zum Zuge kam. „Er ist dynamisch und flexibel einsetzbar. Er hat einen guten Eindruck hinterlassen“,

...