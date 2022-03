SG wahrt mit starker Leistung ihre Aufstiegschance

Nach der 1:3-Niederlage vor zwei Wochen gegen die SG DJK/TSG Bruchsal – einem Spiel, bei dem die erste Damenmannschaft der SG Ketsch/Brühl nie wirklich in Tritt kam – waren alle beim Volleyball-Landesligisten auf Wiedergutmachung aus. Am Sonntag traten die SGlerinnen gegen die KuSG Leimen an und gewannen dabei verdient mit 3:0.

Nur im ersten Satz konnte Leimen Schritt halten (21:25), danach war die Gegenwehr gebrochen (11:25; 13:25) – zu stark waren die Aufschläge der Damen um Spielertrainerin Claudia Schröckenschlager, die den gegnerischen Spielaufbau maßgeblich beeinträchtigten. Nun gilt es, sich im letzten Heimspiel der Saison gegen den derzeitigen Tabellenführer Heidelberger TV III zumindest Platz zwei und damit die Chance auf den Aufstieg zu wahren.

Bezirksklasse Damen

Der Heimspieltag war sehr erfolgreich für die Damen II der SG Ketsch/Brühl. Die erste gegnerische Mannschaft hieß SG DJK/TSG Bruchsal II, die bisher zwar noch unbekannt war, aber bezwingbar erschien. Dies war jedoch nicht leicht, das Spiel war sehr knapp und spannend. Der erste Satz war bereits ein enges Rennen, das die SG mit 29:27 für sich entschied konnte. Den zweiten Durchgang mussten sie an die Gegnerinnen abgeben. Auch der nächste Satz war knapp. Nach einer großen Aufholjagd gewannen sie den dritten Abschnitt mit 26:24. Im vierten Satz schlossen sie das Spiel ab und holten sich somit drei Punkte für die Tabelle.

Im zweiten Spiel traten die Damen II gegen den SSV Vogelstang an. Sie konnten von Beginn an mit guten Angriffen punkten. Hierzu trugen auch die Mittelspielerinnen Sandra Findeisen und Michèle Gaa bei, die sonst eigentlich auf der Außenposition spielen. Den ersten Satz gewannen sie mit 25:19. Auch die nächsten zwei Sätze entschieden die SGlerinnen jeweils mit ein paar Punkten Vorsprung für sich (25:19; 25.21).

Wenig später stand für die zweiten Damenmannschaft der SG Ketsch/Brühl gleich das Rückspiel gegen die SG DJK/TSG Bruchsal an. Im ersten Satz holten sie einen größeren Rückstand auf, verloren aber trotzdem mit 21:25. Michèle Gaas Aufschläge halfen der Mannschaft, weiter im Spiel zu bleiben. Dennoch mussten sie auch den zweiten Satz mit 20:25 an die Gegnerinnen abgeben. Im dritten Satz entschied die gegnerische Mannschaft das Spiel für sich (12:25).

Kreisliga Damen

„Holen wir die Punkte für Laura“ sagte Coach Sebastian Auer vor der Partie der DJK Hockenheim gegen die VSG Mannheim IV. Spielführerin Laura Welker war kurzfristig ausgefallen und wurde von Interimsspielführerin Saskia Krämer bestens vertreten und zugleich gelangen ihr sehr gute Zuspiele.

Es war eine enge Partie auf Messers Schneide, in der die VSG IV mit 3:0 nach dem Ergebnis klar gewann, aber die Sätze waren mit 23:25, 22:25 und 16:25 doch recht knapp. „Wir ließen uns nicht entmutigen, sondern starteten durch“, meinte Lena Drescher Sonora zum Mut des Teams, in der zweiten Partie gegen die VSG Mannheim V nochmal alles in die Waagschale zu werfen und Vollgas zu geben.

Mit 3:0 wurden die DJKlerinnen auch belohnt (25:11, 25:13, 25:23) und spielten sich selbstbewusst zum Erfolg. „Den Aufstieg verpasst wegen einer Niederlage im ersten Spiel – die Moral gewonnen“ so lautete das Fazit des Trainers Sebastian Auer am Ende der Saison für die Hockenheimerinnen.