Sickinger: Saarland statt Griechenland

Eigentlich sollte Carlo Sickinger in der Wintertransferperiode vom SV Sandhausen an den griechischen Erstligisten Apollon Smyrnis ausgeliehen werden. Dieses Leihgeschäft kommt nun aber nicht zustande, wie der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mitteilte. Aufgrund nicht zu lösender Unstimmigkeiten sei der Transfer geplatzt, heißt es vom Verein, der an seinen Spieler und dessen Management verweist. Der Mittelfeldspieler wird aber trotzdem nicht am Hardtwald bleiben, sondern beim Regionalligisten SV Elversberg aushelfen. Dort soll er Einsatzzeit erhalten und nach dieser Saison zum SVS zurückkehren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sickinger war im Sommer vom 1. FC Kaiserslautern gekommen. In der aktuellen Spielzeit war er sechsmal im Einsatz, dabei fünfmal als Einwechselspieler. Zudem spielte er im DFB-Pokal in der zweiten Halbzeit gegen RB Leipzig. mjw

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2