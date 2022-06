Sie sind gerüstet für die Saison

Die Turnerinnen des TV 1864 Schwetzingen freuen sich: Endlich können sie wieder bei Wettkämpfen starten. Die Wettkampfriegen hatten daher zu einer Infoveranstaltung eingeladen.

Während alle Turnerinnen bis 14 Jahre sich mit ihren Trainern einturnten, informierte TV-Abteilungsleiterin und Trainerin Ute Fischer die Eltern im Foyer der Turnhalle Südstadtschule in Schwetzingen. „Aufbau, Ziele, welche Ansprüche stellen wir an Eltern und Kinder, waren unter anderem wichtige Punkte, die besprochen wurden“, so Fischer in einer Pressemitteilung. Danach ging es in die Halle: Die Kleinsten ab fünf Jahren zeigten unter Wettkampfbedingungen die erste Pflichtleistungsstufe im Geräteturnen (P1) und wurden von drei Kampfrichtern bewertet. Klar war der Nachwuchs aufgeregt, meisterte jedoch alle Übungen mit Bravour. „Jetzt haben sie ein Jahr Zeit, die P 3 einzustudieren, um im nächsten Jahr dann ebenfalls in der E-Liga des Turngaus Mannheim zu starten“, erklärte Fischer. Es folgten die D-Liga mit P 5 (maximal bis zehn Jahre), die schon super Leistungen zeigten.

Danach traten die Jugendturnerinnen mit ihren beeindruckenden neuen Küren im Pflicht-Kür-Bereich LK 4 an. So konnten auch die Kleinsten sehen, wie sich regelmäßiges Training auszahlt. Die Nachwuchsriegen erhielten eine Teilnahmeurkunde und ein kleines Präsent ihrer Betreuerinnen. Eltern wie Betreuer waren sich einig: Die Mädels haben trotz vieler Monate Ausfälle eine Menge an Können und Ausführung zugelegt. „Es einfach wieder schön, die Mädels an den Geräten turnen zu sehen“, so Ute Fischer. Nun freuen sich alle auf die Wettkampfsaison. ufi

