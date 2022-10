Sieg gegen Schlusslicht

„Heute müssen wir gewinnen“, lautete die Vorgabe von HSG-Trainer Martin Schnetz. „Stimmung und Training unter der Woche waren gut und ich hoffe, dass uns die Rückkehrer helfen können.“ In der Tat gingen die Hausherren aufgrund von Genesungen und Ausfällen mit deutlich verändertem Personal in das Spiel gegen die SG Leutershausen II. Mit einem klaren 29:21-Sieg setzte das Team die Vorgaben des Trainers um.

In der Anfangsviertelstunde ließen die Gastgeber den optimistischen Worten des Trainers noch keine Taten folgen. Im Angriff wechselten sich feine Einzelleistungen mit unvorbereiteten Aktionen ab. In der Defensive kamen die Gäste recht einfach aus dem Rückraum zu Torerfolgen. Dann brachten die Gastgeber jedoch mehr Bewegung in ihr Angriffsspiel und schafften so die nötigen Räume für erfolgreiche Aktionen. In Überzahl wurden die beiden Außenspieler in Szene gesetzt und auch die Abwehr harmonierte nun immer besser mit dem Torhüter. Die Folge war eine 14:7 Führung, die jedoch auf fünf Tore zur Halbzeit schrumpfte.

Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer zunächst eine zerfahrene Partie, in der auf beiden Seiten häufig technische Fehler und unvorbereitete Aktionen zu beobachten waren. Das Offensivspiel der HSG entfaltete sich dann und die Abwehr stabilisierte sich zusehends und profitierte auch von technischen Fehlern und ungenauen Zuspielen der Gäste. In der Folge gingen die Hausherren mit 24:15 in Führung und wechselten munter durch, was sich jedoch teilweise auch negativ auf den Spielfluss auswirkte. Eine kurze Torflaute verkraftete die HSG und feierte schließlich einen souveränen 29:21-Heimsieg.

Dementsprechend zufrieden zeigte sich auch HSG-Trainer Schnetz: „Wir haben unsere Aufgabe heute erfüllt und zwei wichtige Punkte eingefahren. Auch wenn noch Luft nach oben war, haben wir insbesondere in der Mitte der zweiten Halbzeit sehr gute Lösungen gefunden, sodass der Sieg nie wirklich in Gefahr war.“ Damit sorgten die Herren für einen erfolgreichen Abschluss eines Kerwe-Heimspieltages mit vier Siegen in vier Spielen für die Heimmannschaften.

HSG: Köhler, Winter; Impertro, Anschütz (6), Schmitt (1), Netscher (1), Benetti (5), Decker (6/1), Geiss, Menger (4), Frank (2), Antl, Schwechheimer (4). zg