Sieg oder Enttäuschung

Drei der vier Fußball-Landesligisten aus unserem Verbreitungsgebiet sitzen in den Startlöchern und freuen sich auf den Rückrundenstart an diesem Wochenende. Nur die SG ASV/DJK Eppelheim hat noch Pause – das Spiel in Neckarau wurde verlegt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Coach der Spvvg 06 Ketsch, Marco Rocca, der als Trainer in der Landesliga angekommen ist und im Verein viel Lob erntet, zeigte sich mit dem Auftritt seiner Protagonisten in der Vorbereitungszeit nicht zufrieden. „Wir sind wieder in alte Verhaltensmuster verfallen und haben selten zu unseren Spielrhythmus gefunden. Die letzte Trainingswoche hat mir allerdings wieder mehr Mut gemacht,“ relativiert Rocca.

Die 06er stehen an diesem Sonntag um 14 Uhr im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten TSV Kürnbach vor einer machbaren Aufgabe. „Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung“, so die logische Aussage des 06er-Coaches. lof

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Spvgg 06 Ketsch – TSV Kürnbach (Sonntag, 14 Uhr)