Siegesserie fortsetzen

Weiter ungeschlagen will Ringen-Oberligist KSV Ketsch bleiben, der am Freitag (20.30 Uhr) in der Neurotthalle gegen den KSV Östringen den dritten Saisonsieg anstrebt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir möchten die Tabelllenführung verteidigen, sind voller Selbstvertrauen, werden aber Östringen auf keinen Fall unterschätzen“, sagt Markus Herzog, der Vorsitzende des KSV Ketsch. Herzog hofft, „dass unsere Verletztenliste geringer wird und wir mit voller Mannschaftstärke antreten können“.

Die Ketscher sind nach den bisherigen Vergleichen jedenfalls Favorit. Während Titelaspirant SV Germania Weingarten kampffrei ist, kämpfen in dieser Gruppe die bisher sieglosen KSC Graben-Neudorf und der KSV Malsch um den Anschluss.

Gegen den VfK wird es schwer

Weitaus schwerer als die Oberligamannschaft haben es im Vorkampf um 19 Uhr die Schüler des KSV Ketsch, die den starken Nachwuchs des VfK Schifferstadt erwartet. Die Pfälzer nehmen erneut als Gast an der Schülerrunde des nordbadischen Ringerverbands teil. pw

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2