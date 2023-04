Siegtreffer durch Djahini

Einen 2:1-Pflichtsieg landete der SV 98 Schwetzingen in der Fußball-Landesliga-Begegnung beim Tabellenvorletzten SV Treschklingen. Wie bereits beim 1:1 in der Vorrunde tat sich der SV 98 schwer auf dem schwer bespielbaren Boden und einer Mannschaft, die mit Mann und Maus ihr Heil in der Abwehr suchte.

In der ersten Halbzeit lief es noch verhältnismäßig gut bei den Gästen und sie verbuchten einige Chancen, die letztendlich keinen Ertrag brachten. Fabian Wild blieb es vorbehalten,den SV 98 in Führung zu bringen (20.). Trotz weiterer Tormöglichkeiten der Gäste blieb es bei dem knappen Ergebnis bis zur Pause.

Auch im zweiten Spielabschnitt wollte der Gast mit spielerischen Mitteln zum Erfolg kommen, was auf dem unwägbaren Gelände kein probates Mittel war. Der Gastgeber trat im Rahmen seiner Möglichkeiten nun immer besser in Erscheinung und schöpfte nach einem verwandelten Foulelfmeter durch Lindor Asllani noch einmal Hoffnung, dem Spiel noch eine andere Wendung zu geben.

In der Nachspielzeit machte aber der eingewechselte Schwetzinger Goalgetter Florian Djahini mit seinem Treffer zum 2:1-Sieg den Deckel drauf. „Wir haben heute einfach nicht gut gespielt und versucht, mit spielerischen Mittel zum Erfolg zu kommen, was gegen solche Mannschaften und bei den schlechten Bodenverhältnissen das falsche Mittel war“, gab der Schwetzinger Fußball-Abteilungsleiter Uli Auer selbstkritisch zu Protokoll.

Durch den Erfolg rückte der SV 98 Schwetzingen auf die sechste Position der Landesliga Rhein-Neckar vor. Zwölf Siege, sieben Remis und sechs Niederlagen haben die Spargelstädter derzeit auf dem Konto. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den SV 98 Schwetzingen zu besiegen. Am kommenden Samstag empfängt die Elf von Michael Bitz mit dem VfB St. Leon ein stärkeres Kaliber.

SV 98: Boz – Rau, Wenzel, Berisha, Wedrychowski ((82. Örum), Wild, Neugebauer (63. Roderig), Aydin, Dirks, Bulut (72. Djahini), Cavdaro.

Tore: 0:1 Wild (20.) 1:1 Asslani (Foulelfmeter/72.) 1:2 Djahini (90+6). Schiedsrichter: Daniel Röbbeling – Zuschauer: 100. lof