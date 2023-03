Silke Will holt Bronze

Zwei Schwimmerinnen des SV Hellas Brühl nahmen an den 37. internationalen deutschen Meisterschaften der Masters der Langstrecken in Neustadt/Halle an der Saale teil.

Silke Will holte über 1500 Meter Freistil in der AK 55 Bronze – mit einer persönlichen Bestzeit von 23:04,77 Minuten. Die 800 Meter Freistil schwamm sie ebenfalls mit Bestleistung (12:10,34 Minuten) und wurde Fünfte. Auch über 200 Meter Rücken steigerte sie sich auf 3:34,52 Minuten.

Silke Will Masters Brühl. Bild: SV Hellas Brühl © SV Hellas Brühl

Madeleine Stjepanovic (AK 50) schwamm die 800 Meter Freistil in 13:54,33 Minuten, musste die 400 Meter Lagen aber aus gesundheitlichen Gründen absagen. „Aber dann klappt‘s eben beim nächsten Mal umso besser“, wie sie sagte. zg