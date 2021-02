Es sind unruhige und stürmische Zeiten am Hardtwald. In diesen Tagen gibt es aber einen Mann, der besonders viel Ruhe ausstrahlt: Gerhard Kleppinger. Dabei ist der Interimstrainer des SV Sandhausen keinesfalls teilnahmslos, im Gegenteil: Er brennt für seine Aufgabe, den SVS vor dem Sturz in die 3. Liga zu bewahren.

In seiner Zeit im Fußballgeschäft hat Kleppinger schon einige Dinge erlebt. Sky-Reporter Sven Haist rechnete erst am vergangenen Wochenende vor, dass der 62-Jährige als Spieler, Chef- und Co-Trainer insgesamt 1408 Profispiele absolviert hat. Das 1409. Duell steht am Sonntag bevor und könnte eines der wichtigsten in Kleppingers Karriere sein, denn mit einer Niederlage im Heimspiel gegen den VfL Osnabrück (Spielbeginn: 13.30 Uhr) dürfte der Klassenerhalt in unerreichbare Ferne geraten. Damit beschäftigt sich der Nachfolger von Michael Schiele aber nicht. Neben der Ruhe, die er verbreitet, sorgt Kleppinger auch noch für Optimismus und Aufbruchstimmung. „Wir sind immer in der Lage, ein Tor zu erzielen. Wir müssen es jetzt noch schaffen, den Kasten sauber zu halten und dadurch den Turnaround schaffen“, sagt der Routinier.

Gerhard Kleppinger ballt die Faust, während die Spieler jubeln, als der SVS gerade in Paderborn getroffen hat. Am Ende stand erneut eine Niederlage. Das soll im Heimspiel gegen Osnabrück anders werden. © dpa

Fokus auf ruhenden Bällen

Für das Duell gegen den Mitabstiegskonkurrenten aus Niedersachsen hat sich das Trainergespann Gerhard Kleppinger/Stefan Kulovits etwas einfallen lassen. Der Fokus in der Trainingswoche lag auf ruhenden Bällen. Der Grund: Neben Eintracht Braunschweig hat mit dem VfL kein Club aus dem Unterhaus mehr Gegentore nach Eckbällen kassiert. „Wir hoffen, dass die Flanken gut in den Strafraum fliegen und unsere kopfballstarken Zentrumsspieler auf diesem Weg zum Erfolg kommen. Wir haben erkannt, dass unser Gegner Probleme hat, solche Situationen zu verteidigen“, meint Kleppinger.

Zhirov muss pausieren

Einer jener Zielspieler fehlt allerdings. Aleksandr Zhirov muss eine Gelbsperre absitzen. Sollte der SVS an der Dreierkette festhalten, dann dürfte Tim Kister wieder in die Mannschaft rutschen. Allerdings beschäftigen sich die Übungsleiter auch mit einer Umstellung und der Rückkehr zu einer Viererkette. Außerdem werden Rick Wulle und Nikolas Nartey verletzungsbedingt ausfallen. Die zuletzt angeschlagenen Julius Biada, Alexander Rossipal und Emanuel Taffertshofer sind derweil wieder mit an Bord.

Somit könnte es am Sonntag zum Bruderduell kommen, denn bei Osnabrück steht Ulrich Taffertshofer unter Vertrag. Der Mittelfeldspieler ist, im Gegensatz zu zahlreichen anderen Akteuren, fit. Nach Informationen des Fachmagazins „Kicker“ stehen insgesamt acht Profis nicht zur Verfügung.

Unterschätzen sollte der SVS den Gegner aber dennoch nicht, obwohl Osnabrück in der Rückrunde noch keinen einzigen Zähler geholt hat. Kleppinger mahnt: „Das ist eine spielstarke Truppe, die in den vergangenen Wochen einige Male verloren hat und gar nicht wusste, wieso. Sie haben 15 Punkte in der Ferne geholt, deswegen sollten wir aufpassen.“

Kleppinger hat Geburtstag

Mit einem Sieg könnte Sandhausen bis auf einen Zähler heranrücken. Eine besondere Drucksituation erkennt Kleppinger aber für keine der beiden Mannschaften. „In der Tabellenregion, in der wir uns befinden, sind wir jede Woche unter Druck. Das wird sich bis zum letzten Spieltag auch nicht ändern“, sagt der erfahrene Trainerfuchs und er muss es wissen, denn er hat in seiner Laufbahn schon fast alles erlebt.

Übrigens: Am Montag wird Kleppinger dann 63 Jahre alt. Auch das könnte ein Ansporn für die Mannschaft sein, das Ruder herumzureißen und den Übergangschef mit einem Heimsieg zu beschenken.