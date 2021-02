Region. Das kostenlose Online-Seminar „Corona-Finanzhilfen“ in Zusammenarbeit mit dem Badischen Sportbund Nord (BSB) informiert interessierte Fußballvereine am Mittwoch, 3. März, ab 18 Uhr über die Soforthilfe Sport und weitere Zuschussmöglichkeiten für Vereine während der Corona-Pandemie. Die Soforthilfe Sport ist der fast 20 Millionen schwere Rettungsschirm der Landesregierung Baden-Württemberg für Sportvereine. Wer kann einen Antrag stellen und wie, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und in welcher Höhe wird ein Verein unterstützt? Diese und mehr Fragen beantwortet Kerstin Häfele, stellvertretende Geschäftsführerin des BSB Nord, in der Videokonferenz. Torsten Dollinger, der Vizepräsident Finanzen des Badischen Fußballverbandes (BFV), gibt Auskunft über den Umgang in der aktuellen Situation mit Gebühren der Vereine an den BFV und steht für Fragen zur Verfügung. Das Online-Seminar dauert 60 bis 90 Minuten und ist für die nordbadischen Vereine komplett kostenlos. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer einen Link zugesandt. Die Anmeldung erfolgt über diesen Link: https://bit.ly/3rLS1rP

