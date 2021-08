Sofian zurück im Icehouse

Im Eishockeysport gibt es keine Altersgrenze. Das unterstreicht Udo Sofian eindrucksvoll. Der 53-Jährige kehrt nach sieben Jahren zum Regionalligisten EC Eppelheim zurück. Damit folgt der Routinier Trainer Sascha Trivunov ins Icehouse. Beide kämpften zuvor bei den Mad Dogs Mannheim gemeinsam um Punkte.

Sofian ist ein alter Bekannter: Schon zwischen 2012 und 2014 schnürte er die Schlittschuhe für die Eisbären. Jetzt will er mit seiner Erfahrung vorangehen und den jungen Talenten beim ECE mit Rat und Tat zur Seite stehen. Seine Bilanz kann sich ebenfalls sehen lassen, denn in 82 Spielen sammelte er 55 Scorerpunkte.

Über 530 Spiele absolviert

In seiner Karriere hat der Defensivspezialist schon einiges erlebt. Er spielte unter anderem für den EV Duisburg in der höchsten Liga Deutschlands. Für Ratingen und Solingen stand Sofian in der 2. Liga auf dem Eis und insgesamt hat er seit der Saison 1984/85 über 530 Spiele bestritten. mjw