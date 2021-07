Sogar besser als der Trainer

Schwetzingen. Nur strahlende Gesichter gab es am Freitagmittag auf der Anlage des Reitervereins Schwetzingen: Beim Springturnier läuft auch am zweiten Tag alles wie am Schnürchen. „Der Vorstand ist hochzufrieden mit der Resonanz der Zuschauer, mit dem Sport und mit dem Wetter“, erzählt Vorsitzender Dr. Stefan Schwab und zeigt lachend auf den Parcours, wo gerade Corinna Lauke mit einem Mini-Traktor den Untergrund nach der Zwei-Sterne-M-Prüfung, dem dritten Springen des Freitags, wieder in Form bringt. „Auch der Vorstand packt mit an“, betont Schwab, dessen Tochter Julia Knödler zusammen mit Corinna Lauke die Turnierleitung bildet.

Kurz zuvor hatte Routinier Bernd Herbert (Viernheim) dieses Springen gewonnen – der zweite Sieg hintereinander, denn auch das Ein-Sterne-M zuvor hatte er mit null Fehlern und der schnellsten Zeit beendet. Ebenso ohne Abwurf blieb in beiden Prüfungen Lokalmatadorin Elna-Malin Reitzner. Die 17-Jährige war aber jeweils ein paar Sekunden langsamer und belegte die Plätze fünf und acht – übrigens jeweils vor ihrem Trainer, dem frischgebackenen baden-württembergischen Titelträger der Männer, Günter Treiber, der allerdings nicht mit seinem Meisterpferd „Curtis“ am Start war.

Samstag, 24. Juli: 8.30 Uhr Stilspringprüfung Klasse L; 10.30 ... Samstag, 24. Juli: 8.30 Uhr Stilspringprüfung Klasse L; 10.30 Uhr Springprüfung Klasse M*; 12 Uhr Springprüfung Klasse M*; 13.45 Uhr C Punktespringprüfung Klasse M** mit Joker; 15.45 Uhr Springprüfung Klasse S*; 17.15 Uhr Springprüfung Klasse A** mit Stechen. Sonntag, 25. Juli: 11.30 Uhr Spring prüfung mit steigenden Anforderungen Klasse M; 14.15 Uhr Pony-Führzügel-Wettbewerb; 15.30 Uhr Großer Preis der Stadt Schwetzingen, Springprüfung Klasse S mit Stechen. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. sz

Am Samstag und Sonntag stehen noch einmal neun Springen auf dem Programm – mit dem Großen Preis der Stadt Schwetzingen als krönendem Abschluss. ali

