Sommerrock kehrt zurück

Der Plan der Kurpfalz-Bären klingt so simpel wie unmissverständlich: „Wir haben im März drei Heimspiele zu absolvieren“, zeigte Franziska Steil, Trainerin des Handball-Zweitligisten Ketsch auf. „Die drei Spiele wollen wir gewinnen.“ Die erste Etappe steht an diesem Samstag, 19 Uhr, bevor. Die Bären duellieren sich in der Neurotthalle mit Nürtingen.

Zuletzt fiel die ursprünglich für vergangenen Samstag angesetzte Partie bei Mainz 05 aus – Nachholtermin ist der 4. Mai. Davor kassierten die Bären eine 24:25-Niederlage bei den Füchsen Berlin. „Abgesehen von der Wurfquote war ein deutlicher Aufwärtstrend zu sehen“, so Steil. An diesen Trend wolle man gegen Nürtingen anknüpfen.

Im Verfolgerduell geht es auch um den fünften Rang. Beide Mannschaften haben zwei Spiele weniger als der ESV Regensburg, der aktuell diesen Platz belegt. Die Parallele: Sowohl Ketsch als auch Nürtingen haben in Regensburg ein Unentschieden erkämpft. Mit einem Sieg könnte Ketsch an der TG vorbeiziehen – dank des besseren Torverhältnisses.

Keine leichte Aufgabe

Es wird keine leichte Mission, denn die Nürtingerinnen überzeugen vorrangig durch eine aggressive und offensive 3:2:1-Deckung. In der Offensive geht Gefahr von Kerstin Foth aus. 148 Tore kann sie für sich notieren. Diese Ausbeute bedeutet in der Torschützenliste den zweiten Rang. „Wir wissen, was auf uns zukommt, müssen die nötige Geduld zeigen und clever agieren – vor allem in der Offensive“, sagt Steil. „Wir müssen aber auch als Team kompakt und aggressiv verteidigen.“

Mit Blick auf den Kader ruft die Torhüterposition Sorgenfalten hervor. Johanna Wiethoff ist angeschlagen, Katarina Longo hat nach ihrer Knieverletzung das Mannschaftstraining wieder aufgenommen, ein Einsatz kommt aber zu früh. Somit lastet die Verantwortung auf den Schultern von Leonie Moormann.

Zumindest bei Sophia Sommerrock deutet vieles auf eine Rückkehr hin. Bei den Trainingseinheiten stand die Rechtsaußenspielerin wieder auf der Platte. fred

