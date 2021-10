Sonderlob vom Trainer

Der FV Brühl schrieb sich in der Fußball-Landesliga durch einen 3:2 (2:1)-Erfolg beim TSV Kürnbach den vierten Saison-Dreier gut. Durch den Sieg stellte der FVB den Anschluss ans Tabellen-Mittelfeld her.

Brühl rannte früh einem Rückstand hinterher. Marius Steinmetz kam frei zum Schuss und traf zum 1:0 (6.). Brühl präsentierte sich effektiv und nach einer Flanke von Tim Hoffmann traf Matteo Dorn per Kopf zum 1:1-Ausgleich (35.). Noch vor dem Halbzeitpfiff brachte Alagie Camara die Elf von Trainer Volker Zimmermann in Führung, er schüttelte einen Gegenspieler ab und erzielte das 1:2 (45+1).

Passende Antwort parat

Nach Wiederanpfiff hatte der FVB die ersten Gelegenheiten, Patrick Morscheid zeichnete sich als Vorbereiter aus, Mike Kappes setzte seine Flanke knapp über das Tor (54.). Auch Camara hatte mit seinem Schuss von der Strafraumgrenze kein Glück (55.). So mussten die Gäste in der 56. Minute den Ausgleich hinnehmen, Steinmetz nutzte einen Patzer in der Brühler Hälfte und schoss frei vor Keeper Sinan Bal zum 2:2 ein. Der FVB hatte die passende Antwort parat, Mike Kappes traf per Kopf zum 2:3 (64.). Kürnbach versuchte alles, die besseren Möglichkeiten hatte allerdings Brühl: Leon Wihler scheiterte zweifach (82. und 86.). „Wir wussten, dass wir uns hier schwertun, haben aber aufgrund einer starken kämpferischen Leistung nicht unverdient gewonnen“, sagte Volker Zimmermann und hatte ein Sonderlob für Alagie Camara und Jens Heuberger parat. vm

FVB: Bal - J. Heuberger, K. Heuberger, Hoffmann (40. Härer), Böckli, Szarka, Camara, Weiß, Dorn (80. Späth), Morscheid (72. Wihler).

