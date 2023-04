Sophie Falk mit Dreierpack

Bei den Frauenfußball-Landesligisten landete die SpG Rheinau/ Oftersheim einen Kantersieg, während die Spvgg 06 Ketsch einen Achtungserfolg landete.

SpG Rheinau/Oftersheim – SG Günterfürst/Hetzb. 8:0 (2:0)

Gegen einen in allen Belangen unterlegenen Gegner landete die SpG Rheinau/ Oftersheim einen klaren Heimsieg. Von Beginn an hatte die SpG die Spielkontrolle. Nach mehreren vergeblichen Anläufen war das 1:0 von Vanessa Kraus dann der Dosenöffner (25.). Danach war der Bann gebrochen und Rheinau/ Oftersheim erspielte sich Chancen im Minutentakt. Sophie Falk gelang nach einer halben Stunde das 2:0. Als dann im zweiten Durchgang bei der SG Günterfürst/Hetzbach die Kräfte schwanden, war es endgültig ein Spiel auf ein Tor. Melanie Ludwig (51.), Vanessa Kraus (60.), Saskia Schäfer (67., 68.) und Sophie Falk (80., 82.) schraubten das Ergebnis auf 8:0. Am Ende wäre auch ein zweistelliges Resultat möglich gewesen.

FC Wertheim-Eichel – SpG Eppelheim/Heid.II 3:0 (2:0)

Die Eppelheimerinnen wollten dem Tabellendritten bei schweren Bodenverhältnissen trotzen. Die Heimelf lief jedoch früh an und so kamen die Gäste nur schwer aus der eigenen Hälfte. Folgerichtig ging Wertheim-Eichel in der 29. Minute durch Peggy Sämann in Führung. Nur wenig später landete ein abgefälschter Schuss von Lena Meister erneut im Eppel-heimer Tor (36.). In die zweite Hälfte starteten die Gäste deutlich besser und kombinierten sich mehrfach in die Hälfte der Heimelf, konnte allerdings nicht abschließen. Letztlich musste SpG-Torfrau Laura Sommer in der 71. Minute nach einem Treffer von Lena Meister erneut hinter sich greifen.

Spvgg 06 Ketsch – SG Hohensachsen 2:2 (0:2)

Die Spvgg 06 Ketsch bot dem bis dato noch verlustpunktfreien Spitzenreiter ordentlich Paroli. Dennoch besorgte Yasmina Jeppener in der 15. Minute das 0:1 für die anfangs souveränen Weinheimer. Noch in der ersten Spielhälfte versenkte Rosa Schrem die Kugel zum 0:2 ins Netz der Ketscherinnen (33.). In der Pause stellte 06-Trainer Kevin Huber um und brachte Laura Drexler und Lucy Rost in die Partie. Rost war es dann auch, die durch einen verwandelten Elfmeter auf 1:2 verkürzte (51.). Nur vier Minuten später traf Fee Zoé Brixner zum verdienten 2:2-Ausgleich (55.). Damit rutschte Ketsch vor der spielfreien Osterpause auf Rang drei zurück. wy