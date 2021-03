Nur wenige Augenblicke lang konnte der SV Sandhausen den 3:0-Sieg gegen den VfL Osnabrück genießen (wir berichteten). Die Gedanken kreisten unmittelbar nach dem Abpfiff schon wieder über dem Abstiegskampf. Aber nicht nur dort, denn die Schwarz-Weißen haben den Befreiungsschlag gegen einen Mitkonkurrenten im Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga teuer bezahlen müssen.

Der eingewechselte Patrick Schmidt, der mit Ablauf der regulären Spielzeit einen Strafstoß verschoss, verletzte sich in der Schlussphase schwer. Er wird monatelang wegen eines Mittelfußbruchs fehlen. „Das ist sehr bitter“, sagt der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca über den Ausfall des Angreifers, der noch diese Woche operiert wird. „Es ist davon auszugehen, dass die Saison für ihn gelaufen ist. Gerade in der entscheidenden Phase tut uns der Ausfall weh.“

Schmidt ist nicht das einzige Sorgenkind am Hardtwald, denn Stefan Kulovits befindet sich nach seinen beiden positiven Corona-Testergebnissen immer noch im Krankenhaus. Dort steht er weiter unter Beobachtung. Kabaca zum Ausfall des Österreichers, der gemeinsam mit Gerhard Kleppinger das Interimsduo auf der Trainerposition bildet: „Er hatte leichtes Fieber, die Ärzte haben das aber ganz gut im Griff. Wenn alles so bleibt, gehen wir davon aus, dass er das Krankenhaus in ein bis zwei Tagen verlassen kann. Die Quarantäne wird er dann zu Hause fortsetzen.“

Kulovits drückte der Mannschaft vom Krankenbett aus die Daumen. Anschließend bedankte sich die Mannschaft mit einem Videoanruf. Das zeigt: In der Truppe stimmt es wieder. Das Arbeitsklima war in dieser Saison aber nicht immer so gut, gesteht Präsident Jürgen Machmeier: „Uns ist das intakte Mannschaftsgefüge der Vorsaison zeitweise verloren gegangen. Uns ist es auch unter unseren Trainern Uwe Koschinat und Michael Schiele nicht gelungen, die Mannschaft zusammenzubringen.“

Von Namen blenden lassen

Mit Ausnahme von Nils Röseler gehört keiner der Sommer-Neuverpflichtungen zu den stabilen Leistungsträgern. Alexander Esswein hat immer wieder mit kleineren Wehwehchen zu kämpfen. Ist er fit, kann er Spiele auf die Seite des SVS ziehen. Diego Contento hat eine schwere Zeit bei Fortuna Düsseldorf hinter sich und ist noch lange nicht wieder bei 100 Prozent. Ihm unterlaufen immer wieder Fehler, die von den gegnerischen Profis bestraft werden. Daniel Keita-Ruel ist nach Kevin Behrens zwar der zweitbeste Torschütze, doch der Angreifer traf dabei einmal dreifach zum Auftakt und legte später noch einmal einen Doppelpack nach. In etlichen anderen Spielen blieb er glücklos. „Wir haben Spieler verpflichtet, von denen wir erwartet haben, dass sie Verantwortung übernehmen. Sicherlich waren unsere Erwartungen vor Saisonbeginn etwas überzogen. Wir haben uns dabei auch von den Namen blenden lassen“, gab Machmeier zu.

Der Club-Boss ist jedoch der Überzeugung, dass das Thema „Neid“ innerhalb der Mannschaft keine Rolle mehr spielt und die Chaos-Spielzeit noch ein gutes Ende nehmen wird. Schon in der Vorbereitung auf die Runde war die Stimmung im Lager des SVS gekippt, weil die namhaften Neuen deutlich mehr verdienen sollen als alteingesessene Leistungsträger. Das führte zu Spannungen. Machmeier findet, dass inzwischen ein Reinigungsprozess innerhalb der Kabine stattgefunden hat.

Die bessere Atmosphäre ist den Spielern anzusehen. Die Stimmung scheint gelöster, die Mundwinkel sind wieder oben, obwohl die Lage immer noch prekär ist. Mit einem Sieg im zweiten richtungsweisenden Spiel nacheinander könnte Sandhausen beim Duell bei Eintracht Braunschweig den nächsten Schritt aus dem Keller machen.