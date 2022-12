Souveräner Start-Ziel-Sieg

Er war am Sonntagnachmittag fast greifbar, auf jedem Fall in die fokussierten Gesichter der Drittliga-Handballerinnen der HSG St. Leon/ Reilingen zu Beginn gemeißelt und in jeder entschlossenen Handlung auf den Spielfeld im Harres sichtbar – der unbedingte Siegeswille beim 34:22 (19:9)-Kantersieg gegen die HSG Gedern/Nidda.

Lena Peribonio in Aktion. © Lederer

Die offene Rechnung vom Hinspiel, das mit einem Tor verloren ging, wurde mehr als beglichen und es war ein Partie, die vor allem den zahlreichen Fans und offensichtlich auch den Akteurinnen richtig Spaß machte. Trainer Daniel Weinheimer, der seine Schützlinge wieder mit Bravour auf den Gegner eingestellt hatte, freute sich mit gutem Grund ebenso: „Unsere Formkurve ging stetig nach oben, erst hat es für 30, dann für 50 Minuten gereicht, jetzt haben wir von Anfang an und über die gesamte Spielzeit gezeigt, was wir draufhaben, dazu noch zwei starke Torhüterinnen als Rückhalt.“

Nach fünf Minuten gingen die Gastgeber nach zwei Treffern von Samira Schulz in Führung und diese bauten sie sukzessive, konsequent, ohne Selbstzweifel und Schwächephasen – wie in jedem bisherigen Saisonspiel immer wieder mit Team- und Kampfgeist sowie effektiver Spielweise aus.

In der Abwehr ließ der Mittelblock mit Samira Schulz und Paula Lederer mit der kompletten souverän agierenden HSG-Abwehr kaum eine Aktion zu, sie stoppten oder blockten Wurfversuche, sodass der gegnerische Rückraum mit viel weniger Treffern – vor allem von den Topscorerinnen Charlotte Schäfer und Kirsten Schindler – als aus allen anderen Partien nahezu ausgeschaltet war. Die effiziente Defensive der HSG ließ bis zur zwölften Spielminute lediglich drei und zum Halbzeitpfiff nur neun Gegentreffer zu. Bei der Drei-Tore-Führung beim 11:8 in der 20. Minute machten die Gastgeber endlich einmal mit einem Sechstorelauf frühzeitig den Sack zu, vor allem auch mit gleich drei sehenswerten Treffern von Lena Peribonio, die mit insgesamt sechs Erfolgen die Zuschauer erfreute und nahezu jeden Wurf verwandelte.

Doch Trainer Daniel Weinheimer traute selbst beim deutlichen Halbzeitstand von 19:9 dem Frieden noch nicht und setzte zunächst weiter auf die bisher erfolgreichen ersten Kräfte, um den Lauf nicht zu stoppen, denn er weiß um die üblichen Schwächephasen in der zweiten Hälfte, die häufig den Sieg kosteten. Erst nach dem Doppelerfolg von Wiebke Heck in der 40. Minute beim sicheren 24:11 begann er munter durchzuwechseln, um Akteurinnen, die in der bisherigen Runde wenig bis keine Einsätze hatten, von der vollen Bank Spielzeiten zu geben. Auf näher als zehn Tore kamen die Gäste nicht mehr heran.

Enorm wichtig

„Wir haben in der ersten Halbzeit den Grundstein mit einer soliden Abwehr und einem geduldigen Angriff, der mit viel Tempo verbunden war, gelegt. Dadurch konnten wir in der zweiten Spielhälfte frei aufspielen und haben nie was anbrennen lassen“, glaubt Lena Peribonio, dass man ihnen bestimmt den Spaß, das Für- und Miteinander und die daraus resultierende Leichtigkeit bei den richtig schönen Aktionen in diesem Spiel angesehen habe.

Die zwei weiteren Punkte waren mit Blick auf die Tabelle enorm wichtig, denn somit ist die HSG mit 10:14 Punkten auf dem sechsten Platz und hat sich weiter von den letzten vier Anstiegsrängen absetzen können. „Diese Woche trainieren wir noch zweimal und dann gehen wir erst mal in die wohlverdiente Winterpause“, freut sich auch Weinheimer mit seinem Team, bis zum 14. Januar auftanken und wieder Kräfte sammeln zu können .

HSG: Bohneberg, Golla, Rimpf (2/2), Baumann (2), Marquardt (1), Brecht, Lederer (4/3), Peribonio (6), Schulz (6), Heck (2), Pahl (5), Laier, Klacar, Scholl (5), Nussbaumer. led