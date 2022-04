Späth hat 1:0 auf dem Fuß

Der FV Brühl setzte im Spiel der Fußball-Landesliga auf Konter. Die Defensivtaktik ging auf, die Elf des neuen Trainers Thorsten Bad ließ nur wenig klare Chancen zu und erkämpfte sich am Ende ein torloses Unentschieden.

Der ASC war von Beginn überlegen, Lucas Ring setzte die erste Gelegenheit freistehend am Brühler Kasten vorbei (3.). In der siebten Minute hatte Brühls Schlussmann Sinan Bal die Gelegenheit sich auszuzeichnen, er verhinderte einen Gegentreffer. Auf der Gegenseite versuchte es Roman Gabauer aus der Distanz, der Ball strich knapp über die Querlatte (9.). Drei Minuten später setzte Neuenheims Torjäger Ben-Richard Prommer einen Kopfball über das Tor (12.) und sein Schuss aus spitzem Winkel wurde eine sichere Beute von FV-Keeper Bal (25.). Einen Tick zu spät kam Tim Hoffmann, ASC Schlussmann Daniel Tsiflidis war nach einem Konter vor ihm am Ball (26.). Auch David Etzold hatte die Brühler Führung auch dem Fuß, Tsiflidis klärte seinen Schuss ins Toraus (28.). Nachdem auch eine unübersichtliche Situation im Brühler Strafraum ohne Folgen (34.) blieb und es sonst keine Chancen zu verzeichnen waren, ging es torlos in die Halbzeitpause.

Erfolgreich verteidigt

Nach Wiederanpfiff das gleich Bild: Die Gastgeber gestalteten das Spiel überlegen, Brühl verteidigte erfolgreich. So wurden in der 53. Minute mehrere Schüsse geblockt, Levin Sandmann setze den Ball letztlich neben das Tor. Erst in der 68. Minute musste Bal wieder eingreifen, nach einem Distanzschuss von Tarek Aliane lenkte er den Ball über die Querlatte. Auch ein weiterer Brühler Konter blieb erfolglos, Alagie Camaras Querpass wurde ins Toraus abgewehrt (70.). In der 83. Minute versuchte es Etzold von der Mittelinie, Tsiflidis stand zu weit vor seinem Gehäuse, der Ball senkte sich hinter der Latte auf das Tornetz.

Der letzte Konter bescherte dem FVB die beste Chance des Spiels: Camara legte quer in den Strafraum, Tsiflidis verhinderte gegen Aron Späth eine Heimniederlage (88.).

FVB: Bal – Kappes, J. Heuberger, Gabauer, Hoffmann (63. Diederichs), Etzold (84. Vogt), Aktas (66. Späth), Szarka, Camara (93. Geist), Weiß, Morscheid. vm