Flutlicht an, in das Trikot des Außenseiters geschlüpft und die Vorteile des eigenen kleinen Kunstrasens ausgenutzt – nach diesem Rezept sind in den letzten beiden Jahren die Auftritte des A-Ligisten FV 1918 Brühl II im Mannheimer Kreispokal abgelaufen. Die Zutaten für diesen Fußball-Leckerbissen kamen zumeist aus der Kreisliga, denen in 90, manchmal auch 120 Minuten Kochzeit gehörig in die

...