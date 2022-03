Spiel auf Augenhöhe zu erwarten

Nur zwei der vier Fußball-Landesligisten aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung gehen an diesem Wochenende auf Tore – und Punktejagd. Die Spvgg 06 Ketsch ist bereits an diesem Samstag um 15 Uhr bei der SG Heidelberg-Kirchheim zu Gast und die SG ASV/DJK Eppelheim genießt am Sonntag Heimrecht gegen Bammental. Die Begegnung des SV 98 Schwetzingen gegen den Klassenprimus FT Kirchheim musste abgesagt werden, da beim Gegner zu viele Corona-Fälle aufgetreten sind. Der FV Brühl ist spielfrei.

Die Eppelheimer hatten mit der Nachholbegegnung unter der Woche in Neckarau eine englische Woche zu bestreiten, aus der sie sich achtbar aus der Affäre zog. Zunächst leistete die Engelhardt-Truppe durch den Auswärtssieg bei Srbija Mannheim Schützenhilfe für die beiden Nachbarvereine Schwetzingen und Brühl. Mit dem 1:1 im Nachholspiel bei Kurpfalz Neckarau zeigte man sich mit dem Punktgewinn zufrieden.

„Mit dem FC Bammental erwarten wir eine Mannschaft, die vor der Saison als einer der Titelfavoriten gehandelt wurde und ebenso wie wir eine ähnlich holprige Vorrunde hingelegt hat. Mittlerweile streiten wir uns um den Anschluss an Tabellenplatz fünf und von daher erwarte ich ein ausgeglichenes Spiel auf Augenhöhe,“ prognostiziert SG-Coach Frank Engelhardt. Bammental muss man bis zum Schluss auf dem Schirm haben, das musste der SV 98 Schwetzingen am vergangenen Wochenende schmerzlich erfahren, als er bis kurz vor Spielende noch wie der sichere Sieger aussah und am Ende mit dem 4:4 begnügen musste. Eppelheim würde durch einen Sieg den Gast in der Tabelle überholen und wichtige Punkte einfahren, um sich im oberen Mittelfeld einzunisten.

„Wir haben gegen FC Türkspor Mannheim – der als Favorit in das Spiel gegangen war – ein leidenschaftlich und kampfbetontes Spiel gezeigt und agierten von Beginn an auf Augenhöhe. Bitter, dass unsere gute Leistung nicht belohnt wurde. Ein Punkt wäre absolut drin und auch verdient gewesen“, resümierte der Ketscher Trainer Marco Rocca. Nun wartet bereits an diesem Samstag in der Auswärtsbegegnung bei der SG Kirchheim ein weiterer schwerer Prüfstein auf die Ketscher. Kirchheim hat sich im Winter gut verstärkt, was sich derzeit in den Ergebnissen widerspiegelt. „Wir haben gegen Kirchheim etwas gutzumachen, denn das Hinspiel war eines unserer schlechtesten Auftritte“, pocht Rocca auf Wiedergutmachung.

„Unser Ziel ist es, die Leidenschaft und Einstellung aus der Vorwoche zu bestätigen und etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen. Auch wenn unser Kader dünn besetzt ist, werden wir gut vorbereitet sein. Pierpaolo Greco, Daniel Marzoll, Marcel Fessler, Kristian Spaqi und Atiya Djobo werden sicher ausfallen. Bei Aiman Kurt und Etienne Köhler muss das Abschlusstraining abgewartet werden“, fügt er hinzu.

Info: SG ASV/DJK Eppelheim – Viktoria Bammental (Sonntag, 15 Uhr)

