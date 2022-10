Spitze verteidigen

Zwei Teams sind in der 2. Sportkegeln-Bundesliga Süd der Männer noch ungeschlagen: Frei Holz Plankstadt und die SG Wolfach-Oberwolfach. Mit einem Spiel mehr sind die Plankstädter Tabellenführer. „Tabellenplätze sind das eine, da stehen wir aktuell sehr gut da, davon sollten wir uns aber in der noch jungen Saison nicht blenden lassen und von Spiel zu Spiel denken“, sagte Thorsten Vörg.

Die guten Leistungen möchte Plankstadt am Samstag, 15. Oktober, um 12 Uhr beim Tabellenvorletzten KC Schrezheim bestätigen. Der holte bisher nur beim 4:4 gegen Denkendorf einen Punkt, kassierte aber zwei nur knappe 3:5-Niederlagen in Hölzlebruck und Wolfach-Oberwolfach. Die Bahnanlage in Schrezheim ist den Frei Holz-Akteuren unbekannt.

Bei den Frauen empfängt am 4. Spieltag der 2. Sportkegeln-Bundesliga Süd die SG BW/GH Plankstadt den EKC Lonsee (Sonntag, 16. Oktober, 12.30 Uhr, Mehrzweckhalle). „Da sollte ein weiterer Heimsieg Pflicht sein“, meinte SG-Akteurin Yvonne Schränkler. Die Heimspiele sollen gewonnen werden, da auswärts bisher noch kein Punkt herausgesprungen ist. „Natürlich soll auch die Siegesserie nicht reißen“, so Schränkler. Der Ex-Meister der DCU ist seit Jahren zu Hause ungeschlagen. Lonsee hat bisher mit 6:2 gegen Kipfenberg erst einen Sieg. mra