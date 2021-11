Spitzenreiter kassiert erste Niederlage

Im letzten Vorrundenspiel der Handball-Badenliga Frauen hat es auch den TV Brühl erwischt, denn die HG Saase brachte den Gästen mit 26:20 (8:12) die erste Niederlage bei.

Schon vor Beginn hatte sich herauskristallisiert, dass Trainerin Kerstin Siebenlist zum Improvisieren gezwungen war, sprengte das Fehlen von Maike Röschel und Joceline Tomann den kompletten Mittelblock. Nach dem frühen 1:0 durch Maike Renkert traf den TV Brühl bereits in Minute zwei die nächste Hiobsbotschaft, denn Torhüterin Ann-Kathrin Göbel schied mit Fingerbruch aus. Da Routinierin Virginie Zimmermann noch an einer Verletzung laborierte, musste Feldspielerin Sandra Pristl in den Kasten. Sie absolvierte nach 18-monatiger Babypause und nur wenigen Trainingseinheiten die „restlichen“ 58 Minuten.

In der ersten Halbzeit diktierte der Tabellenführer trotz aller Widrigkeiten eindeutig das Geschehen. Die Gäste lagen fortwährend vorne (5:2 und 9:4) und niemand hatte zunächst das Gefühl, dass die Gastgeberinnen hier eine Siegchance hätten. Als eines von acht Toren erzielte Hannah Edelmann den letzten Treffer vor der Pause zur 12:8-Führung.

Auch zu Beginn von Hälfte zwei war der TVB weiter am Drücker und lag beim 15:10 bereits fünf Tore in Front. Dann überschlugen sich urplötzlich die Ereignisse, denn innerhalb von zehn Minuten kippte das Spiel. Die Gäste befanden sich in dieser Zeitspanne permanent in Unterzahl, erzielten selbst keinen Treffer und Saase witterte Morgenluft. Die Gastgeber schwammen förmlich auf einer Euphoriewelle und ließ sich den Vorsprung nicht mehr aus der Hand nehmen. Brühl versuchte zwar alles, aber in der hektischen Schlussviertelstunde machten die Gäste nicht immer alles richtig.

Kerstin Siebenlist war enttäuscht: „In der ersten Halbzeit haben wir gut gespielt und hatten alles unter Kontrolle. Die ersten zehn Minuten nach der Pause haben uns das Genick gebrochen. Ich will den Schiedsrichtern keine Schuld geben, aber deren unterschiedliche Auslegung hatte sicher Auswirkungen auf das Spiel.“

TVB: Göbel, Pristl, Zimmermann; Li. Bühn, Gross (1), Henn, Pristl (1), Renkert (6/3), Naber (1), Kemptner (1), Schneider (2), Edelmann (8/5). ako