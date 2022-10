Spitzenreiter zu Gast

Der Hinrundenabschluss der 2. Ringen-Bundesliga steht an diesem Samstag an und die RKG Reilingen/ Hockenheim findet nach katastrophalem Start mit vier Niederlagen immer mehr zu ihrer Bestform. Mit zuletzt zwei Siegen gegen Schifferstadt und die Kurpfälzer Löwen kommt nun mit dem ungeschlagenen Spitzenreiter KG Baienfurt/Ravensburg der wohl bisher stärkste Gegner in die Fritz-Mannherz-Hallen.

Der amtierende baden-württembergische Regionalligameister ist auf dem besten Weg, den Durchmarsch in die Bundesliga zu schaffen. Das Team von Trainer Dariuz Jelen setzte am vergangenen Kampftag mit einem klaren Sieg im Spitzenduell gegen den KSV Rimbach ein weiteres Ausrufezeichen und tront unangefochten auf dem ersten Tabellenplatz.

Jan Fischer (Blau) von der RKG ist nach Erkrankung wieder in guter Form und kommt immer besser in die Saison. © Klefenz

Für die aufstrebende Ringkampfgemeinschaft hätte dieser Hinrundenabschluss durchaus in anderem Gewand daherkommen können. Wäre es gelungen, die beiden fehlenden türkischen Athleten rechtzeitig mit einem Visum auszustatten, wären die Reilinger wohl in ähnlichen Punktsphären wie der kommende Gast. Jedoch haben die Verantwortlichen um Sportvorstand Heiko Schweikert noch reagiert und mit Akabi Osiashvili, der ursprünglich für die Rückrunde vorgesehen war, einen Topringer frühzeitig nach Deutschland geholt.

Und damit stieg auch die Erfolgsquote der Reilinger: Mit zwei Derbysiegen gab das Team von Wolfgang Laier die rote Laterne ab und will sich nun in der Tabelle nach oben arbeiten. Die Grundlagen hierzu sind ebenfalls gegeben: Igor Chichioi befindet sich in Hochform und hat noch keinen Kampf verloren. Zudem erweisen sich seine Freistil-Kollegen Alan Golmohammadi und Joshua Morodion erwartungsgemäß als souveräne Punktegaranten.

Positive Tendenz

Und auch im klassischen Stil zeigen die RKG-Ringer eine positive Tendenz. Schwergewicht Stepan David feierte nach Startschwierigkeiten zwei Siege in Folge, Altmeister Jan Fischer findet langsam zu seiner Form der Vorjahres und Alex Zentgraf beeindruckte zuletzt mit starken Leistungen. Letzterer kann sich am Samstag wahrscheinlich gegen Gäste-Star Valeriu Toderean beweisen.

Obwohl die Gäste in der Favoritenrolle sind, ist ein spannender Kampf zu erwarten, bei dem die Reilinger den Rückenwind aus den vergangenen Wochen nutzen wollen. Kampfbeginn ist diesen Samstag um 19.30 Uhr in den Fritz-Mannherz-Hallen.