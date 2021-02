Die Stiftung Deutsche Sporthilfe ist seit über 50 Jahren eine der tragenden Säulen des Spitzensports. Ohne sie wären unzählige Leistungen und Erfolge nicht möglich gewesen. Seit über zehn Jahren ist der aus Brühl stammende Thomas Gutekunst dort tätig – zuerst als Projektmanager, dann als Abteilungsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung. Seit Februar 2020 gehört der 38-Jährige dem dreiköpfigen Vorstand an.

Thomas Gutekunst ist Vor-standsmitglied der Deutschen Sporthilfe © Deutsche Sporthilfe

Auch wenn er seit einigen Jahren nicht mehr hier wohnt, ist Thomas Gutekunst immer noch ein Brühler. Er ist dort aufgewachsen, hat viele Jahre als Leichtathlet im FV Brühl Sport getrieben und 2002 sein Abitur am Hebel-Gymnasium Schwetzingen absolviert. Einige Jahre war er auch freier Mitarbeiter unserer Zeitung. Zu seinem Heimatverein hält er nach wie vor engen Kontakt. Im Interview erzählt er uns, wie er damals zur Sporthilfe kam, wie sein derzeitiges Aufgabenfeld aussieht, auch gerade in diesen Zeiten.

Zur Person: Thomas Gutekunst Thomas Gutekunst ist 1982 in Schwetzingen geboren. Er ist verheiratet, drei Söhne. Nach seinem Sportökonomie-Studium an der Universität Bayreuth beschritt er eine geradlinige Karriere vom Projektmanager, Ableitungsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung bis nunmehr zum Mitglied des Vorstands der Deutschen Sporthilfe. Seit 2009 bei der Stiftung in Frankfurt hatte er zunächst als Projektmanager und später Abteilungsleiter maßgeblichen Anteil am Auf- und Ausbau des Bereichs Partnerbetreuung. In diesem Zeitraum managte er erfolgreich die Lizenzpartnerschaften der Deutschen Sporthilfe und entwickelte die Fundraising-Strategie weiter. 2017 wechselte er in die neu gegründete Geschäftsleitung und übernahm die Verantwortung für den Bereich Athletenförderung. Mit seinem Team betreut er die Förderung von rund 4000 Nachwuchs- und Spitzenathleten aus über 50 Sportarten. Neben der finanziellen Unterstützung entwickelt er vor allem eine breite Palette von Angeboten und Hilfestellungen für Ausbildung, Studium und Berufseinstieg. Die Akquise sowie Verstetigung und Erhöhung der Bundesmittel für die direkte Athletenförderung sowie die Einführung der Altersvorsorge für Athlethen wurden maßgeblich von Gutekunst vorangetrieben. Thomas Gutekunst war als Leichtathlet auf den Mittel- und Langstrecken unterwegs und nahm an nationalen Meisterschaften teil. Seinem Heimatverein FV 1918 Brühl ist er nach wie vor eng verbunden und veranstaltet als Initiator und Hauptorganisator den seit 2007 jährlich stattfindenden Heini-Langlotz-Lauf (Volkslauf) in Brühl. Gutekunst selbst hält sich mit Triathlon, Laufen, Skifahren und Basketball fit. zg

Thomas, Sie haben quasi mit Beginn der Pandemie Ihre neue Position innerhalb der Sporthilfe angetreten. Wie hat Corona seitdem die Arbeit beeinflusst oder bestimmt?

Thomas Gutekunst: Sicherlich haben wir uns das Jahr 2020 alle etwas anders vorgestellt. Das Ziel der Sporthilfe ist immer, die Athletinnen und Athleten bestmöglich zu fördern. Deren Situation hat sich durch die Corona-Pandemie in kurzer Zeit so stark verändert, dass wir unsere Arbeit schnell angepasst haben. Wichtig war uns zunächst, dass wir in den von Unsicherheit geprägten Zeiten den Sportlern die geplanten Förderleistungen frühzeitig und ohne Einschränkungen zusichern konnten. Eine weitere wichtige Maßnahme war die Einführung neuer digitaler Förderangebote in den Wochen der ersten Kontaktbeschränkungen, die sich auch im aktuellen Lockdown bewähren.

Was sind die größten Sorgen der Sportler? Gibt es Athleten, die in echten Schwierigkeiten sind?

Gutekunst: Bei vielen Athletinnen und Athleten haben sich schlagartig Lebens- und Karrierepläne verschoben – vor allem bei denjenigen, die eigentlich nach den Olympischen Spielen ihre Laufbahn beenden wollten. Das stellte viele vor große Herausforderungen. Einige schafften es aber auch, in der Verschiebung positive Aspekte zu sehen, etwa durch die gewonnene Trainingszeit. Finanziell konnten wir durch die Fortführung unserer Förderung die größten Sorgen nehmen, aber die Einbußen der Athletinnen und Athleten sind enorm. Eine Studie der Sporthochschule Köln in unserem Auftrag hat kürzlich ergeben, dass allein den deutschen Topathleten in 2020 sechs Millionen Euro verlorengehen – im Schnitt fehlte jeder und jedem Einzelnen rund 25 Prozent der monatlichen Bruttoeinnahmen.

Ist die Sporthilfe in diesen schwierigen Zeiten besonders wichtig für die Athleten? Was können Sie für sie tun?

Gutekunst: Die Unterstützung der Athletinnen und Athleten ist jetzt wichtiger denn je. Wir wollen ihnen gerade in diesen Zeiten ein verlässlicher Partner sein – ideell und finanziell. Dank unserer treuen Wirtschaftspartner und der Unterstützung aus der Politik ist uns das auch in einem herausfordernden Jahr 2020 gelungen. Und für 2021 werden wir keinen Sportler aus der Förderung nehmen, nur weil Corona-bedingt Wettkämpfe ausgefallen sind und damit keine Leistungsnachweise erbracht werden konnten.

Bisher waren Sie für die Athletenförderung zuständig? Was ist jetzt als Vorstandsmitglied das Aufgabengebiet?

Gutekunst: Der Bereich Athletenförderung ist weiterhin mein zentrales Aufgabengebiet – neben übergreifenden Vorstandstätigkeiten.

Wie unterstützt Ihr die Sportler generell neben der finanziellen Förderung? Stichwort Laufbahnberatung, Ausbildung, Studium, berufliche Perspektiven, eventuell sogar Altersvorsorge?

Gutekunst: In unserem Förderkonzept ist fest verankert, dass wir neben der sportlichen Leistung auch die berufliche und persönliche Entwicklung der Athletinnen und Athleten unterstützen. Als Partner stehen wir während der gesamten Karriere an ihrer Seite: Von den ersten Schritten im Nachwuchsbereich, etwa mit Berufsorientierungsseminaren für Schulabgänger, bis hin zu Mentoren- und Coachingprogrammen für verdiente Athleten auf der Suche nach dem passenden Berufseinstieg. Dieses Jahr konnten wir unser Förderangebot dank der Unterstützung des Bundesinnenministeriums zudem um eine Altersvorsorge für Spitzensportler erweitern: Athleten können nun auch während der Sportkarriere für das Rentenalter vorsorgen und so finanzielle Nachteile ausgleichen, die aus einem späteren Berufseinstieg erwachsen. Der Leistungssport sollte nicht zu Nachteilen führen. Die Laufbahnberatung ist Aufgabe der Olympiastützpunkte und nicht der Sporthilfe.

Wie viele Athleten unterstützt die Deutsche Sporthilfe?

Gutekunst: Wir fördern rund 4000 Sportlerinnen und Sportler – vom großen Talent, das es in einer olympischen Sportart erstmals in einen Bundeskader geschafft hat, bis zu den knapp 400 Athletinnen und Athleten im Topteam, die in ihrer Sportart zur Weltspitze gehören. Die Zeit in der Sporthilfe-Familie endet aber nicht mit dem Karriereende. Im Sporthilfe Alumni-Club bleiben ehemals geförderte Athleten der Stiftung verbunden und geben gleichzeitig etwas an die aktuelle Athletengeneration zurück.

Die Großveranstaltungen in 2020 sind ja alle abgesagt oder verlegt worden. Auch 2021 sind erste Events gestrichen worden–- wie das Internationale Deutsche Turnfest. Glauben Sie, dass das Sportjahr 2021 einigermaßen normal ablaufen wird?

Gutekunst: Es zeichnet sich ja bereits deutlich ab, dass es im Sportjahr 2021 keine schnelle Rückkehr zur Normalität geben wird. Gerade im ersten Halbjahr werden wir noch weit weg sein von vollen Stadien und gewohnten Abläufen. Allerdings glaube ich fest daran, dass der Sport 2021 ein wichtiger gesellschaftlicher Faktor sein kann. Und für all die Athletinnen und Athleten, die ihre Pläne nach der Verschiebung der Olympischen und Paralympischen Spiele mit viel Aufwand und Entbehrung um ein Jahr verlängert haben, hoffe ich sehr, dass die Spiele im Sommer 2021 stattfinden können.

Rückblende: War Ihnen als Sportler schon früh klar, dass Sie auch beruflich etwas mit Sport machen willst?

Gutekunst: Sport fasziniert mich seit jeher und zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben – vom Leichtathletikverein in Brühl bis zum Studium der Sportökonomie in Bayreuth. Ich wollte dem Sport immer auch beruflich verbunden bleiben. Es fühlt sich sehr gut an, tagtäglich mitzuhelfen, dass Sport ein wichtiger Faktor in unserer Gesellschaft bleibt und wir in Deutschland unterstützenswerte sportliche Vorbilder haben. Der Spitzensport vermittelt Werte, die für uns alle im Leben wichtig sind.

Wie kamen Sie damals 2009 zur Deutschen Sporthilfe?

Gutekunst: Der olympische Sport in seiner Gesamtheit hat mich schon immer begeistert und da musste ich nicht lange überlegen, als ich nach meinem Studium eine Projektmanager-Stelle bei der Sporthilfe in Frankfurt angeboten bekam. Die Stiftung entwickelt sich seitdem stetig weiter und diese Reise macht nach wie vor viel Spaß.

Wie sind noch Ihre Verbindungen in die alte Heimat nach Brühl?

Gutekunst: Neben meinen Eltern, die nach wie vor in Brühl wohnen, ist es natürlich der Sport, der mich an die alte Heimat bindet. Zu Ehren des 2006 verstorbenen Brühler „Mr. Leichtathletik“, Heini Langlotz, haben wir 2007 den Heini-Langlotz-Lauf ins Leben gerufen. Es macht großen Spaß, den Lauf Jahr für Jahr mit einer Gruppe alter Weggefährten aus Brühl und Rohrhof auf die Beine zu stellen.

Beruflich haben Sie sicher den Weg von Malaika Mihambo eng begleitet. Als Leichtathlet verfolgen Sie ihren Weg besonders aufmerksam, gerade auch, weil sie aus der alten Heimat kommt . . ..

Gutekunst: Sie wird von der Sporthilfe bereits seit 2012 gefördert, als sie außerhalb der Region noch nicht bekannt war. 2014 wurde sie von der Sporthilfe und der Deutschen Bank als „Sport-Stipendiatin des Jahres“ gekürt und somit für ihre Leistungen sowohl im Sport als auch im Studium ausgezeichnet. Mittlerweile ist sie ein Aushängeschild nicht nur für die Region und die Leichtathletik, sondern als zweifache Sportlerin des Jahres für den gesamten Sport - und vor allem ein großes Vorbild für viele Kinder und Jugendliche. Wir sind stolz, dass wir sie als Sporthilfe auf diesem Weg gefördert und begleitet haben.

Bleibt Ihnen für die eigene sportliche Tätigkeit noch genug Zeit?

Gutekunst: Wir haben in der Sporthilfe ein sehr sportbegeistertes Team. Vor der Pandemie wurden in der Mittagspause häufig gemeinsam die Laufschuhe geschnürt. Im Moment macht das jeder für sich zu Hause. Das Sporttreiben, vor allem mit den Kolleginnen und Kollegen, steht für 2021 wieder auf der Liste meiner guten Vorsätze.

Wenn Sie sich für 2021 etwas wünschen könnten, was wäre das?

Gutekunst: Dass wir im kommenden Jahr wieder mit etwas mehr Leichtigkeit durchs Leben gehen können – beruflich wie privat. Und dass wir in Tokio, aber auch überall sonst auf der Welt, mit den deutschen Athletinnen und Athleten jubeln können.