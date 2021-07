Spvgg Ketsch will alles reinhauen

Am Wochenende startet der badische Fußball-Verbandspokal in seine erste Hauptrunde. Eine klare Favoritenrolle nimmt dabei der Landesligist FV Brühl ein, der beim A-Ligisten SV Waldhilsbach eine Pflichtaufgabe zu lösen hat. Auch der SV 98 Schwetzingen (Landesliga) sollte im Auswärtsspiel beim VfB Rauenberg (Kreisliga), den seit dieser Saison der Ex-Hockenheimer Manuel Muth trainiert, nichts anbrennen lassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schwetzingens Cengizan Yavuz (l.) setzt sich hier durch. Der KSC-Neuzugang trug sich im Pokalspiel auch einmal in die Torschützenliste ein. © Nowey

Eine kleine Herausforderung wartet indes auf den A-Ligisten SG Oftersheim, der die klassehöhere SpVgg Baiertal erwartet. „Rein von der Spielklasse her hätte es uns sicherlich schlechter treffen können. Allerdings muss man auch sehen, dass Baiertal in der Kreisliga zum Abbruchzeitpunkt Zweiter war“, sagt SG-Trainer Daniel Katsch. „Also werden wir die Rolle des Außenseiters annehmen und versuchen, alles zu geben, um eine Runde weiterzukommen.“

Ein Landesliga-Duell bestreitet der ASV Eppelheim, der gegen die DJK Ziegelhausen/Peterstal antritt. Ein dicker Brocken wartet zudem auf die Spvgg 06 Ketsch. Der Landesligist spielt als Abschluss des Wochenend-Trainingslagers gegen den Verbandsligisten FC Zuzenhausen. „Zuzenhausen geht klar favorisiert in die Partie. Wir möchten alles reinhauen und schauen, was am Ende dabei rauskommt“, gibt Ketschs Trainer Marco Rocca vor.

Zu guter Letzt tritt der KSC Schwetzingen in einem Duell zweier Kreisligisten gegen die SG Viktoria Mauer an. „Ich kenne sie nicht und hatte nicht die Möglichkeit, sie zu beobachten. Wir können uns nur ein Bild machen durch die Statistiken der letzten Saison und das bisher einzige Testspiel, das sie hatten“, ist der Gegner für KSC-Coach Yunus Kilic ein unbeschriebenes Blatt. Sein Team hatte sich erst am Mittwoch für die ersten Hauptrunde qualifiziert, nachdem die Schwetzinger in der Reduzierungsrunde beim B-Ligisten SC Blumenau mit 5:2 gewonnen hatten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Blumenau – KSC Schwetz. 2:5 (1:2)

KSC-Trainer Kilic musste acht Spieler ersetzen und der KSC tat sich anfangs sehr schwer. Blumenau ging in der 23. Minute durch Krzystof Paulus verdient in Führung. Dennoch gelang es den Gästen, den Rückstand in der ersten Halbzeit durch Tore von Tolga Tarakci (38.) und Cengizhan Yavuz (40.) in eine 2:1-Führung zu drehen. Kurz nach dem Seitenwechsel erzielte Blumenau durch einen Freistoßtreffer von Paulus (51.) den erneuten Ausgleich. In der letzten halben Stunde hatte der KSC dann alles unter Kontrolle und Burak Gülmez (73.), Oguz Ünver (88.) und erneut Tarkaci (90.+4) schossen den letztlich verdienten 5:2-Sieg heraus.